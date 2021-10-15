После трёхлетнего перерыва Россия и Норвегия договорились возобновить промысел мойвы

Договоренности закреплены в протоколе по итогам 51-й сессии Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству.

Лимит на добычу мойвы установлен в размере 70 тысяч тонн, национальная квота России составит около 28 тысяч. А это значит, что во время путины «народная рыбка», прежде всего, появится на прилавках магазинов нашего региона. Промысел мойвы обычно ведут в феврале-марте.