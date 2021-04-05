64 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 2 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+29), Североморске (+10) и Оленегорске (+6).

В регионе продолжается вакцинация от COVID-19. Пока на пунктах используют в основном препарат «Спутник-V». Российская вакцина, по словам директора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александра Гинцбурга, не может оказывать никакого влияния на геном человека и на генетическую наследственность. Об этом эксперт заявил в интервью агентству РИА «Новости». Так же Гинцбург подчеркнул, что после вакцинации «Спутником V» можно заболеть коронавирусом, если не прошло три недели после второй прививки, но болезнь будет протекать в лёгкой форме. Он отметил, что, если человек заболевает на третий-пятый день после получения первого компонента вакцины, то заболевание может протекать и в более тяжёлой форме, поэтому нужно соблюдать все защитные меры, пока не сформируется иммунитет.

Напомним, вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Важные преимущества препарата - безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.