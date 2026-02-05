После вмешательства активистов Народного фронта у жителей дома №12 по улице Подстаницкого появилось отопление

Правда, только в половине квартиры.

После последнего блэкаута, как рассказали герои сюжета «фронтовикам», тепло так и не вернулось в их дома. В жилых помещениях даже при включенных обогревателях термометр показывал всего +12.

Светлана Скокова, жительница дома: «Вечером отключили свет и вместе с ним отопление и у меня сгорел счётчик».

В диспетчерской службе, куда обращались собственники помещений, заявки отправлялись в управляющую компанию, которая отвечает за регулировку отопления внутри дома и по отдельным стоякам. Но те не спешили…

Татьяна Соловьева, жительница дома: «Взяли заявку и тишина. Они даже трубку телефонную не берут».

Активисты «Народного фронта» называют этот адрес многострадальными. В сентябре его жители уже жаловались на перебои с горячей водой. А на днях прорвало трубы в соседнем здании, которое обслуживает всё та же управляшка.

В итоге «фронтовики» обратились в прокуратуру города в Мурманска с просьбой обязать компанию работать. Это повлияло на ситуацию, накануне к жильцам пришла комиссия и даже потеплели батареи, правда не во всей квартире.