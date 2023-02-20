После встречи с учащимися лицея №1 Североморска у Алексея Чекункова остались «самые добрые эмоции»

Североморск посетил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Вместе с губернатором Андреем Чибисом и командующим Северным флотом Александром Моисеевым они побывали в лицее №1 и в рамках проекта «Арктический диалог» пообщались с молодёжью.

Перспективы молодёжи на Крайнем севере стали главной темой «Арктического диалога». Ученики были открыты для общения и задавали гостям много вопросов. Ребят интересовало всё о жизни и развитии Мурманской области, Арктической зоны.

Елисей Максименко, ученик 9 гамма-класса лицея №1: «Я не хочу уезжать с севера, а хочу остаться учиться здесь. Хотелось бы узнать, будут ли вузы строиться и организовываться тут».

Арина Футляева, ученица 8 «Б» класса лицея №1: «У нас очень развита военная структура. Папа у меня военный, всё у нас с этим связано. Я спрашивала, бригада военной авиации есть в каждой области, но у нас почему-то нет возможности создать её. А я думаю, что есть. И мне стало интересно, когда создастся бригада».

Влада Алексеева, учитель английского языка и руководитель волонтёрского отряда «Мята» лицея №1: «Дети, которые успели задать вопросы, получили исчерпывающие ответы. Кто не попытал счастье сегодня, у них всегда будет возможность, потому что Андрей Владимирович часто является нашим гостем в Североморске. Он приезжает, интересуется. Наш лицей является частью нацпроекта, мы рады быть частью этого проекта».

Отвечал на вопросы и командующий Северным флотом. Александр Моисеев отметил, что молодёжь сейчас живёт в эпоху, когда меняется мировая история.

Александр Моисеев, командующий Северным флотом: «От нас зависит очень многое. Быть гражданином государства, иметь гражданскую позицию, быть защитником Отечества – это нормально и естественно для гражданина любой страны. Для России, для нас – это главное сущностное состояние человека».

А Андрей Чибис не только отвечал на вопросы о регионе, но и делился своими воспоминаниями. Оказывается, в школьные годы губернатор учился хорошо и даже увлекался журналистикой. Он создавал свою газету под названием «Тинейджер».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Третий выпуск газеты был форматом А4. Шестнадцать страниц получилось. С этим выпуском мы поехали на конкурс молодых журналистов и политиков в Одессе. И мы взяли 1 место».

Алексей Чекунков уделил особое внимание перспективам развития региона, возможностям, которые несут масштабные изменения в жизни молодых северян. Он подчеркнул, что Мурманская область – стратегический регион, важный для социально-экономического роста России.

Алексей Чекунков, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики: «Ребята, с вами очень приятно было общаться. По-настоящему удовольствие получил. Повезу и в Москву, и на Дальний Восток самые добрые эмоции. Расскажу про город Североморск, потрясающих ребят и передам привет Вилючинску, Петропавловску, Владивостоку».

Участникам, задавшим интересные вопросы и проявившим высокую активность, вручили памятные подарки.