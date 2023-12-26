Последнее заседание правительства в этом году целиком и полностью было посвящено основным направлениям расходования бюджетных средств в 2024 году

Напомним, главный финансовый документ в середине декабря приняла областная Дума.

Заседание правительства провела первый заместитель губернатора Оксаны Демченко.

Основные параметры бюджета 2024 года: доходы составят около 128 миллиардов рублей, что почти на восемь миллиардов больше, чем в текущем году, расходы - 143 миллиарда, что превышает нынешние примерно на 10 миллиардов.

Документ предусматривает индексацию зарплат на 7,9 процента с 1 января неуказным категориям бюджетников. А МРОТ доведут до 44 тысяч рублей - это почти в два раза выше, чем в среднем по России.

До 60 процентов бюджетных средств предназначено на решение социальных вопросов в области образования, здравоохранения, спорта, культуры, благоустройства, на социальные выплаты. В бюджете заложено и финансирование регионального пакета поддержки мам с детьми, проектов «Свой дом в Арктике», организации молодёжных пространств «СОПКИ», «СОПКИ.СПОРТ», «СОПКИ.СЕМЬЯ», «На Севере - твой проект» и «Курс на Север».