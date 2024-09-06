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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.09.24 19:30

Последние дни «Норвежская выставка» одежды работает одновременно в Мурманске, Североморске, Мурмашах и Коле

На коллекции, привезенные из закрывшихся в Санкт-Петербурге магазинов, действуют выгодные предложения.

«Норвежская выставка» даёт уникальный шанс. Ни в специализированных магазинах, ни в столичных торговых центрах подобную одежду теперь не приобрести. Благодаря специальным предложениям такие вещи, как пуховики на гагачьем пуху, «Аляски» или норковые шубы превратились для большинства из недоступных предметов роскоши в повседневную качественную верхнюю одежду.

Дарина, менеджер «Норвежской выставки»: «Давайте разберёмся с заблуждением многих наших покупателей в том, что мы приезжаем с выставкой- распродажей уже не первый год. Но это не значит, что мы не можем распродать этот товарный остаток. Мы постоянно держим руку на пульсе и при первой возможности, как только закрываются магазины, мы выкупаем этот товарный остаток. До этого мы приезжали, когда закрывался финский магазин «Лапандия», потом «Скандия». Сейчас мы распродаём товарный остаток с магазина «Норвэй», а также с маленьких магазинов, которым не повезло в первую очередь».

Компания «OrsoGroup» входит в первую десятку по объёмам реализации верхней одежды на территории России. Её выставки-распродажи хорошо знают по всей стране. Здесь представлены демисезонные пальто и штормовки, модные кожаные куртки и норковые шубы. Как шутят организаторы, такие куртки можно передавать по наследству. А если серьёзно, то они служат по 15-20 лет.

Павел, менеджер «Норвежской выставки»: «На мне классическая осенняя куртка. Она идёт средней длинны. Сверху идёт мембрана  - это, грубо говоря, дождевик! Но в нём не создаётся парникового эффекта, зонтик можно не брать. Есть 13 карманов - мечта любого мужика. Использован тонкий слой наполнителя биопух, который можно стирать в машинке. Он не сбивается, не скатывается. В магазинах были такие по 37 тысяч рублей, а на нашей выставке представлены за 17900».

Покупатели уже успели оценить ассортимент и качество верхней одежды.

По 8 сентября включительно с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными  скидками до 70% будет представлена в четырёх городах - в Мурманске по адресу: проспект Ленина, 47 (1-й этаж, бывшее помещение «Сбербанка», сразу за остановкой общественного транспорта) и в Североморске на улице Советская, 29 (напротив торгового центра «Лев»). В Мурмашах по адресу: улица Советская, 11. И в Коле - на Советском проспекте, 26а (торговый центр «Советский». Ориентир - воздушные шары).

 

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