Последние дни «Норвежская выставка» одежды работает в Мончегорске и Кировске

Здесь по привлекательным ценам ещё можно приобрети одежду европейского качества.

«Норвежская выставка» даёт возможность купить уникальную верхнюю одежду. Такой нет ни в специализированных магазинах, ни в столичных торговых центрах. В основе коллекций - зарубежные бренды, которые не успели вывезти свой товар. Теперь качественные вещи из предметов роскоши превратились в доступный вариант.

Дарина, менеджер «Норвежской выставки»: «Давайте разберёмся с заблуждением многих наших покупателей, которые считают, что мы приезжаем с выставкой-распродажей уже не первый год. Но это не значит, что мы не можем распродать этот товарный остаток. Мы постоянно держим руку на пульсе и при первой возможности, как только закрываются магазины, мы выкупаем их товарный остаток. До этого мы приезжали, когда закрывался финский магазин «Лапандия», потом «Скандия». Сейчас мы распродаем товарный остаток с магазина «Норвэй», а также с маленьких магазинов, которым не повезло в первую очередь».

«Orso Group» входит в первую десятку компаний по объёмам реализации верхней одежды на территории России. Её выставки-распродажи хорошо знают в регионах. На экспозициях представлена самая разная одежда - от демисезонных пальто и штормовок до модных кожаных курток и норковых шуб. По словам организаторов, такие вещи можно передавать по наследству.

Павел Чертков, старший менеджер «ORSO GROUP»: «На выставке представлено много моделей из премиум сегмента. Например, эта мужская осенняя модель в магазинах стоила 37 тысяч, на выставке – 17900 рублей. На первый взгляд, вроде бы, и не дёшево, но за эти деньги вы получаете лучшее качество и реально по максимально низкой цене. Здесь использованы высококачественный материалы - это высокотехнологичная одежда, которая и дышит, и не промокает, она подходит для любой непогоды. Она выполнена в городском стиле».

По 13 октября включительно - с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда со скидками до 70% будет представлена в Мончегорске - на центральной площади в торговом доме «Дружба» (проспект Металлургов, 34, цокольный этаж бывшее помещение «Фикс Прайс») и в Кировске - в «Универмаге на Ленина, 8».

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