Последние дни в Мурманской области работает ликвидационная выставка верхней одежды из московского магазина «Мода Скандинавии»
Павел, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Большая часть одежды на выставке изготовлена из мембранных тканей, которые не пропускают воду и не продуваются. Это легендарные «Аляски», финские пуховики, уникальные модели парок. Размеры варьируются от 42-го до 72-го. Есть модели как для мужчин, так и для женщин. Высокотехнологичная одежда, созданная специально для суровых северных климатических условий».
Дарина, менеджер компании «Орсо Групп»: «Сейчас большой популярностью пользуются парки на шкуре волка, кролика, а также чернобурки. Данная модель идёт полностью на шкуре чернобурки. Она отстегивается - эту парку можно носить как в облегченном варианте, так и утеплённом. Отстёгиваете, можно стирать, сверху мембрана она непромокаемая, непродаваемая, самое главное, дышащая».
Мурманчанка, покупатель: «Купила куртку, очень довольна. Вещь красивая, тёплая». Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба, так как вещи теплые, красивые, удобные».
Олег, покупатель: «Купил куртку канадскую. Она мне нравится - тёплая, хорошая, хожу в одной футболке под курткой. Вообще, вещь хорошая. Удобная и лёгкая. Карманов достаточно, хватает, чтобы положить документы и всё остальное».
Только до 26 января выставка скандинавских брендов будет работать с 10 до 21 часов в Мончегорске на улице Кондрикова, 16 (слева от касс магазина «Пятёрочка») и в Ковдоре на улице Кирова, 10 (в бывшем магазине «Связной». Ориентир - воздушные шары).
На правах рекламы.