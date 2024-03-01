Последние два дня - до 3 марта включительно - в Североморске работает «Норвежская выставка» верхней одежды

Коллекции привезены из Санк-Петербурга, отличные вещи жителям Крайнего севера можно купить с большой выгодой.

Из-за прекращения поставок норвежских брендов одежды и действия ряда санкций, ассортимент стремительно сужается, а спрос растёт. Но купить качественную вещь всё ещё можно благодаря товарному остатку, который распродают со скидками на выставке от компании «Орсо Групп».

Дарина, менеджер «Норвежской выставки»: «Наша компания распродаёт товарный остаток с магазинов, которые закрылись. Это канадские и норвежские «Аляски», скандинавские и финские пуховики, облегчённые дублёнки. У нас большой ассортимент на демисезон. Это кожаные куртки, плащи, пальто и облегчённые куртки мужские и женские. Размерный ряд от 40-го до 76-го размера включительно. Про зиму мы не забываем, у нас представлены канадские и норвежские «Аляски», облегчённые дублёнки, пуховики и шубы. И всё это по ценам в два, а то и в три раза ниже цен, которые были раннее».

Дарина, менеджер «Норвежской выставки»: «Мужской пилот фирмы «Арнафтика милитари». Сверху идёт кожа буйвола. Она обработана полифит-маслами, поэтому куртка промокает, не продувается, на ней не остаются пятна после дождя. Внутри полностью идёт мех овчинки. Такие модели полностью выдерживают низкие температуры в зимний период. Они хорошо подходят для водителей, потому что и пояс, и рукава идут полностью на манжетах».

Олег, покупатель: «Понравилась куртка канадская. Она тёплая, хорошая. Под ней хожу в одной футболке. Вообще, вещь хорошая - удобная и лёгкая. Карманов достаточно, хватает распихать документы и всё остальное».

Только по 3 марта включительно с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена во флотской столице по адресу: ЗАТО г. Североморск, ул. Советская, 22. Ориентир - воздушные шары.

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