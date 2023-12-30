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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.12.23 20:30

Последние листки календаря 2023 года: Дни Мурманской области на ВДНХ, мастерицы Гаджиево изготавливают пятиточечники для воинов СВО, котельная в Росте избавилась от американских котлов

А теперь остаётся только от имени редакции «Арктик-ТВ» поздравить всех с наступающим Новым годом! Пусть он оправдает все наши надежды. З Здоровья, благополучия, счастья и любви вашим семьям! Всего самого хорошего. Увидимся в 2024 году!

Время подводить итоги уходящей недели - последней в уходящем 2023 году на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии: Сергей Филиппов, заместитель начальника Управления по военно-политической работе Росгвардии по Мурманской области; Алена Биндер, владелица конюшни «Форест», тренер.

27 декабря в Москве состоялось заседание Государственного совета при Президенте России. В его работе принимал участие и губернатор Мурманской области.

Дни Мурманской области на ВДНХ произвели самый фурор: кроме проекции китов над головами посетителей и футболок с фирменным мерчем, на столичной выставке состоялись и деловые мероприятия, на которых о нашем крае говорили исключительно как о форпосте России в Арктике.

В Североморске состоялся уникальный квест «Реальные пожарные. Испытание стихией», организованный региональным МЧС. Две команды пробовали себя в роли огнеборцев. Против представителей пресс-служб выступили подписчики сообществ соцсетей регионального МЧС. Участникам предстояло пройти испытания, близкие к реальным условиям работы спасателей: на время надеть боёвку, выехать на вызов, преодолеть лабиринт в дымокамере, а также ответить на вопросы викторины.

Новогодние подарки добрались и до сотрудников Росгвардии. Новые автомобили для службы и награды для героев – это ли не повод для радости и гордости.

На 53-м году жизни умер известный мурманский писатель Дмитрий Коржов.

На территории парка «Остров фортов» в Кронштадте открыли экспозицию легендарной подлодке К-3! За плечами создателей этой экспозиции сложнейшая транспортировка подлодки из Снежногорска, восстановление корпуса, подготовка к установке на суше, подъём на берег и перевозка лодки по городским улицам Кронштадта до здания музея. Отдельным вызовом стала реставрация внутреннего оборудования, 70% из которого оказалась утраченным или безнадёжно повреждённым.

В тылу без перемен: на победу без устали работают волонтёры, порой их маленькие дела имеют большое значение для спасения жизни участников спецоперации. В Гаджиево руками мастериц для фронта отшиваются носилки и пятиточечники – части изделий постоянно модернизируются.

Ухо, горло, нос – органы, которые нуждаются в нашей тщательной защите. Съёмочной группе «Арктик-ТВ» удалось в преддверии праздников заглянуть, так сказать, за кулисы ЛОР-отделения областной больницы, узнать, чем отоларингологи живут и дышат, насколько часты заболевания ЛОР-органов у жителей в Мурманской области.

Котельная в Росте отметила юбилей. 70 лет назад она была построена для нужд военного судоремонта, а сегодня снабжает теплом и горячей водой целый район Мурманска. Мало кто знает, что раньше котельная в Росте топилась углем и работала на американском оборудовании, поставленном к нам из-за океана по ленд-лизу.

А теперь остаётся только от имени редакции «Арктик-ТВ» поздравить всех с наступающим Новым годом! Пусть он оправдает все наши надежды. З Здоровья, благополучия, счастья и любви вашим семьям! Всего самого хорошего. Увидимся в 2024 году!

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Последние комментарии

Владимир Шумкин
15.12.23 21:52
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