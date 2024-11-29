Последние три дня «Норвежская выставка» работает в Мурманске одновременно на двух площадках

Верхнюю одежду европейского качества здесь можно приобрести по выгодным ценам.

«Норвежская выставка» даёт уникальный шанс приобрести качественную верхнюю одежду, которая для многих стала недоступной.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Сейчас многие европейские компании покинули российский рынок и весь остаток ассортимента остался в России. Вывезти его из страны сейчас невозможно, хранить или утилизировать - очень дорого. Им ничего не оставалось делать, как распродать его здесь со скидкой до 70 процентов. И на этой неделе у мурманчан, есть уникальная возможность приобрести технологичную и качественную одежду, которая славится своей долговечностью. Это будет настоящая инвестиция в будущее».

Компания «Orso Group» входит в первую десятку по объёмам реализации верхней одежды на территории России. Её выставки-распродажи хорошо знают по всей стране. Здесь представлены самые разные коллекции, в том числе для сурового северного климата. Как шутят организаторы, такие куртки можно передавать по наследству. А если серьёзно, то они служат по 15-20 лет.

Алина, менеджер «Норвежской выставки»: «На выставке самые популярные модели – это «Аляски». «Аляски» есть на разных наполнителях – на кукурузном волокне, верблюжьей шерсти. В вот в этой пух-перо, сверху идёт трехслойная мембрана, которая не продувается ветром, она не намокает вообще. В такой модели можно ходить в мороз, она дышащая. В ней нежарко, она выдерживает температуру воздуха до минус 35 градусов, если под ней даже футболка, то будет тепло».

По 1 декабря включительно «Норвежская выставка» будет работать с 10 до 20 часов в Мурманске на проспекте Ленина, 47 (1-й этаж в бывшем помещении «Сбербанка», за остановкой общественного транспорта «Улица Академика Книповича) и в торговом центре «Елан» на Кольском проспекте, 64.

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