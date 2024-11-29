Марина Табейкина: о недоверии к людям, или Защитная реакция и как она отражается на насБюджет 2025: на социальную поддержку граждан Мурманской области планируют направить более 21,5 млрд рублей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.11.24 19:30

Последние три дня «Норвежская выставка» работает в Мурманске одновременно на двух площадках

Верхнюю одежду европейского качества здесь можно приобрести по выгодным ценам.

«Норвежская выставка» даёт уникальный шанс приобрести качественную верхнюю одежду, которая для многих стала недоступной.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Сейчас многие европейские компании покинули российский рынок и весь остаток ассортимента остался в России. Вывезти его из страны сейчас невозможно, хранить или утилизировать - очень дорого. Им ничего не оставалось делать, как распродать его здесь со скидкой до 70 процентов. И на этой неделе у мурманчан, есть уникальная возможность приобрести технологичную и качественную одежду, которая славится своей долговечностью. Это будет настоящая инвестиция в будущее».

Компания «Orso Group» входит в первую десятку по объёмам реализации верхней одежды на территории России. Её выставки-распродажи хорошо знают по всей стране. Здесь представлены самые разные коллекции, в том числе для сурового северного климата. Как шутят организаторы, такие куртки можно передавать по наследству. А если серьёзно, то они служат по 15-20 лет.

Алина, менеджер «Норвежской выставки»: «На выставке самые популярные модели – это «Аляски». «Аляски» есть на разных наполнителях – на кукурузном волокне, верблюжьей шерсти. В вот в этой пух-перо, сверху идёт трехслойная мембрана, которая не продувается ветром, она не намокает вообще. В такой модели можно ходить в мороз, она дышащая. В ней нежарко, она выдерживает температуру воздуха до минус 35 градусов, если под ней даже футболка, то будет тепло».

По 1 декабря включительно «Норвежская выставка» будет работать с 10 до 20 часов в Мурманске на проспекте Ленина, 47 (1-й этаж в бывшем помещении «Сбербанка», за остановкой общественного транспорта «Улица Академика Книповича) и в торговом центре «Елан» на Кольском проспекте, 64.

 

На правах рекламы.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Не время для «красных флагов»: итоги 2024 года на рынке труда – «SuperJob»
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕ
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
Комментарий к новости:«Объёмы угля будут снижаться. Никакого оптимизма по данному вопросу у нас нет», - исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
Комментарий к новости:«Объёмы угля будут снижаться. Никакого оптимизма по данному вопросу у нас нет», - исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник
SeVFloT83
15.11.24 17:35
Ну, с Новым годом, с новыми ценами! Как это по-нашему!
Комментарий к новости:Кошелёк: с 1 января 2025 года Центр школьного питания поднимает цены на завтраки, полдники, обеды и ужины
-Правовая консультация (18+)Может ли работодатель заставить работать в новогодние праздники? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире00:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)00:30«Хрустальная ловушка». Художественный фильм, 3-4 серия (16+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в Мурманской области в лидеры по росту цен вырвались свежая белокочанная капуста, сливочное масло и пищевая поваренная соль-PRO Валюту (16+)Курс доллара теряет почти на 1,84 рубля, евро снижается почти на 1,83 рубля-PRO Энергетику (18+)Правительство РФ повысило прозрачность оказания услуги по техприсоединению к электрическим сетям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Кошелёк: штрафы за нарушение ПДД могут вырасти с 1 января
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика