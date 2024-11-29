Последние три дня «Норвежская выставка» работает в Мурманске одновременно на двух площадках
«Норвежская выставка» даёт уникальный шанс приобрести качественную верхнюю одежду, которая для многих стала недоступной.
Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Сейчас многие европейские компании покинули российский рынок и весь остаток ассортимента остался в России. Вывезти его из страны сейчас невозможно, хранить или утилизировать - очень дорого. Им ничего не оставалось делать, как распродать его здесь со скидкой до 70 процентов. И на этой неделе у мурманчан, есть уникальная возможность приобрести технологичную и качественную одежду, которая славится своей долговечностью. Это будет настоящая инвестиция в будущее».
Компания «Orso Group» входит в первую десятку по объёмам реализации верхней одежды на территории России. Её выставки-распродажи хорошо знают по всей стране. Здесь представлены самые разные коллекции, в том числе для сурового северного климата. Как шутят организаторы, такие куртки можно передавать по наследству. А если серьёзно, то они служат по 15-20 лет.
Алина, менеджер «Норвежской выставки»: «На выставке самые популярные модели – это «Аляски». «Аляски» есть на разных наполнителях – на кукурузном волокне, верблюжьей шерсти. В вот в этой пух-перо, сверху идёт трехслойная мембрана, которая не продувается ветром, она не намокает вообще. В такой модели можно ходить в мороз, она дышащая. В ней нежарко, она выдерживает температуру воздуха до минус 35 градусов, если под ней даже футболка, то будет тепло».
По 1 декабря включительно «Норвежская выставка» будет работать с 10 до 20 часов в Мурманске на проспекте Ленина, 47 (1-й этаж в бывшем помещении «Сбербанка», за остановкой общественного транспорта «Улица Академика Книповича) и в торговом центре «Елан» на Кольском проспекте, 64.
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