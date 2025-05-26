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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.05.25 19:30

Последние звонки прозвенели в школах всей России. Мурманск не стал исключением

Так как сейчас в здании гимназии №5 идёт капитальный ремонт, последний звонок для выпускников этого учреждения состоялось по соседству — в школе №1 на улице Буркова. Но ребята не расстраиваются, что родные стены им пришлось покинуть раньше, ведь с ними рядом те, кто рука об руку шёл все эти годы – любимые педагоги.

Наталья Чернышева, классный руководитель 11 «Б» класса Гимназии №5: «Это очень волнительный день. Это трогательный день, потому что мы прощаемся с нашими выпускниками. Мы очень переживаем за них, потому что у них сейчас очень сложная пора - ЕГЭ. 11-й класс - это немножечко сложнее, чем 9-й. Дети волнуются, мы волнуемся, учителя предметники волнуются, переживают. Все хотим сдать на 100 баллов».

Для некоторых выпускной – это не только прощание со школой и учителями, но ещё и с друзьями. Кто-то из них уедет покорять другие города России, а кто-то останется в Мурманске.

Ксения Королькова, выпускница 11 «А» класса Гимназии №5 г. Мурманска: «Я немного счастливая, но и грустно, что я расстаюсь со своим классом, друзей потеряю… Но я будут с ними продолжать общаться».

За 11 лет ребята успели подружиться и сплотиться, но это не значит, что все они выбрали один путь. Например, Никита Долгов и Алексей Петров дружат уже давно, но один из них станет программистом, а второй врачом.

Никита Долгов, выпускник 11 «А» класса Гимназии №5 г. Мурманска; «Последний звонок - грустно, конечно, но что-то грусти нет. Радость, что всё, последний звонок, не надо будет больше в школу ходить, только на экзамены и всё!».

Алексей Петров, выпускник 11 «Б» класса Гимназии №5 г. Мурманска: «Во-первых, это окончание в школы, 11 лет пройдены. Это много значит. Много очень воспоминаний хороших осталось».

Теперь ребятам предстоит сдать экзамены и шагнуть в своё новое будущее. Последние звонки торжественно прошли в школах, лицеях и гимназиях областного центра для 1096 одиннадцатиклассников и 2839 девятиклассников.

 

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