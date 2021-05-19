Последние звонки в школах Заполярья пройдут с соблюдением противоэпидемических и профилактический требований

Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с пандемией.

Последний звонок и линейки в школах Мурманской области можно организовать только при условие, что участие в событии каждый класс или группа примет изолированно от других. До праздника допускают родителей, а само торжество разрешили развернуть в актовом зале. При этом руководству учреждений необходимо соблюдать временные промежутки между группами.

Масочный режим, дезинфекцию рук и обеззараживание воздуха тоже никто не отменял. Если погодные условия позволяют, то мероприятие можно провести на улице.