«Последних звонков» не будет, алкогольная продукция будет доступна

Запрет на продажу алкоголя, который вводят в регионе на время празднования «Последних звонков» в этом году снят, купить спиртное можно будут свободно.

Такое послабление связано с отменной массовых праздников из-за пандемии коронавируса.

Напомним, последнее время ученики школ уроки не посещали, а учились дистанционно. Расстроит ли молодых людей отсутствие полноценного праздника непонятно, мнения наверняка разделяться. Впрочем, старшеклассникам, если ограничительные меры в ближайшее время не ужесточат, ничего не помешает встретиться и отметить событие по-взрослому, например, у кого-нибудь дома.