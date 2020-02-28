Последний бой для «Мурмана» - победа!

Хоккейный клуб «Мурман» провёл заключительную игру этого сезона в рамках чемпионата России по хоккею с мячом Суперлиги. Наши хоккеисты встретились с игроками ХК «Динамо-Казань», входящего в топ-5 команд турнира.

Закрытие чемпионата России по хоккею с мячом Суперлиги в этом году состоялось в Мурманске на стадионе «Строитель» - домашнем поле команды «Мурман». Уже при входе на матч болельщиков встречал бой барабанов и небольшой бонус в виде тарелки каши и стаканчика горячего чая. Звучали барабаны и на самой ледовой арене.

Пока у дальнего бортика стадиона разворачивалось огненное представление с дымом в тонах «Мурмана», игроки команд-соперников вышли на поле. Финальный матч сезона собрал на трибунах большое число фанатов хоккея с мячом. Несмотря на то, что этот чемпионат для мурманских хоккеистов оказался не слишком удачным, зрители команду поддерживали и изо всех сил, стараясь поднять боевой дух игроков.

Александр Масько, председатель совета директоров АО «ММТП», президент ХК «Мурман»: «Наверное, честно сказать, наши ожидания по этому сезону были выше. И то место, которое мы хотим занять, по результату этой игры, мы, конечно, хотели его занять на более высокой ступени. Тем не менее, это жизнь, это игра, это спорт. Где-то повезло, где-то доработали, где-то не повезло. Сделаем выводы. Подведём итоги. Продолжим работать, продолжим формировать состав команды, продолжим формировать рабочую атмосферу».

Игра оказалась напряжённой. Уже в первом периоде начались удаления с поля. Сначала на одного игрока уменьшилась команда «Мурмана», затем друг за другом удалили двух хоккеистов из «Динамо-Казань».

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Что самое важное? Важно то, что ребята стабильно, не без проблем, понятно, что проблемы есть, но, самое главное, стабильно, второй год выступают в суперлиге. И то непростое решение, которое мы принимали три года назад, действительно ли достоин мурманский хоккей представлять Суперлигу в Российской Федерации, оно было правильным. И самый главный результат в том, что сделан шаг вперёд, а главный победитель - это, конечно, наши болельщики».

У мурманских хоккеистов в последнем матче сезона будто открылось второе дыхание. На победу надеялись все, но таких результатов в игре против игроков, входящих в пятёрку лидеров чемпионата, не ожидал никто. Первый период закончился в пользу мурманчан 2:0.

Алексей Веллер, депутат Государственной Думы Российской Федерации: «Последняя встреча сезона. Пока всё хорошо, мы ведём. Будем надеяться, что на этой мажорной ноте сезон и будет закончен и, по крайней мере, «Мурман» закрепится на 12-ом месте. Но, учитывая, что команд 14, наверное, для этого сезон не так и плох. А впереди будем ждать новый сезон, будем ждать более яркой игры, будем ждать омоложения команды. И как всегда в спорте, болеть за своих».

Сразу после перерыва хоккеисты из Татарстана усилили напор, но тщетно. Матч завершился ещё тремя мячами в воротах соперника. Итог - 5:0 в пользу «Мурмана». Сухая победа над таким сильным соперником закрепила наших хоккеистов на 12-ой строке списка участников Чемпионата России по хоккею с мячом Суперлиги.

В завершении матча администрация клуба устроила праздничный салют и фотосессию хоккеистов «Мурмана» с болельщиками, ведь они увидят свою любимую команду только в следующем сезоне.