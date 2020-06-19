Последний рельс - обходной железнодорожный путь в Мурманск готов

Строители уложили последнюю часть путей на участке Молочный - Мурмаши. По этой дороге в обход рухнувшего моста скоро пойдут поезда с грузами для Мурманска.

За время строительства рабочие уложили почти 6 километров нового пути от станции Выходной до блокпоста 9 километр . Около полутора километров пришлось на скальную породу. Её взрывали и вывозили. Но результат оправдывает все усилия.

Теперь Выходной и Мурмаши соединены новой железнодорожной веткой. Каждый участок пути прошёл комплекс проверок и соответствует всем существующим требованиям.

В ходе работ использовали новые материалы и современную технику. Скоро по этой железной дороге пройдут первые составы, которые доставят в Мурманск необходимые грузы.