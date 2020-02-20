«Последний романтик» и «О чём молчат солдаты» - авторы новых книг презентовали их в большом ЗАТО

Турне по городам ЗАТО Алекандровск совершили журналисты, писатели и публицисты Владимир Блинов и Михаил Кадашников. Компанию им составил издатель Олег Дроздов.

Книга «Последний романтик» писателя Владимира Блинова увидела свет как раз к столетию со дня рождения исследователя и капитана легендарного атомохода «Ленин» Юрия Кучиева. Произведение не совсем биографическое, хотя в основу его легла реальная история жизни первопроходца Арктики.

Своё последнее пристанище Юрий Кучиев обрёл также в ледяных водах океана – прах капитана и его жены с почестями опустили в тех местах, где и завещал великий романтик.

Владимир Блинов, писатель, журналист, г. Мурманск: «Выполнить эту волю мы могли только во время туристического круиза на Северный полюс. Мы были поражены, что туристы отнеслись с глубочайшим пониманием и сочувствием и приняли участие в проводах капитана Кучиева. Задумывалось, что россияне будут хоронить своего соотечественника, а получилось, что земляне хоронили величайшего землянина».

Автор подчеркивает, что благодаря таким героям, книги получаются удивительно живыми. Публицист знает о чем говорит, так как он уже писал о технике, мощной и пугающей, однако, за каждым винтиком любой большой машины неизменно стоит человек.

Владимир Блинов, писатель, г. Мурманск: «В какой-то момент наступает понимание того, что техника без людей – ничего не значит. И интерес смещается с чисто вопросов производственных, исторических аспектов, достижений. Всё-таки в основе всего лежат люди. И, в конечном счете, глубже стоит интерес, понять, что это за люди, что ими двигало, какие мотивы были».

На творческих встречах издатель Олег Дроздов рассказал и о других новинках Мурманских писателей. Раскрыл и пару секретов о готовящихся к изданию произведений.

Олег Дроздов, владелец издательства «Дроздов-на-Мурмане»: «Мы всегда планируем издавать молодых авторов, которые получают гранты губернатора области на издание первой книги. До конца года, я надеюсь, появится книга молодой мурманской поэтессы Екатерины Яковлевой, которая как ни странно, издавалась в Китае, её переводят, а вот в Мурманске до сих пор ни одной книги не издано».

Интерес подогрел и Михаил Кадашников, написавший под псевдонимом Иосиф Берг книгу «О чём молчат солдаты». Роман посвящён воевавшим в Заполярье бойцам штрафных подразделений. Все представленные произведения в скором времени, пообещал издатель, можно будет найти на полках библиотек большого ЗАТО.