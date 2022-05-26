Последний звонок прозвенел для выпускников Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища

Церемония состоялась на плацу учебного заведения. Особенностью праздника стала церемония передачи Знамени Нахимовского училища от нынешних выпускников будущим.

Право дать прощальный звонок было предоставлено нахимовцу Алексею Евтюкову. Он, как лучший ученик, пять лет назад был удостоен чести дать первый звонок.

Этот год исторически важный для Мурманского филиала Нахимовского училища. Уже скоро состоится первый выпуск - стены учреждения покинут 69 воспитанников.