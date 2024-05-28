Последний звонок прозвенел для выпускников Нахимовского училища

Во всей Мурманской области окончание учёбы знаменуется торжественными мероприятиями в школах, лицеях и гимназиях. Последний звонок отметили и ученики Нахимовского училища.

59 человек выпустил самый северный в стране Мурманский филиал Нахимовского училища в этом году. Примечательно, что это первые ребята, которые прошли весь путь обучения в филиале с 5-го по 11-й класс. Для них прозвучал последний звонок.

Перед главным административно-учебным корпусом состоялось тожественное построение. Молодые люди услышали поздравления от своих педагогов и наставников. На праздничное событие пригласили и родителей воспитанников училища, чтобы близкие люди могли разделить с ребятками их радость.

Антон Измайлов, командир подводной лодки, капитан 1-го ранга, папа нахимовца с седьмого курса: «Действуйте с честью, уважением и умением. Поддерживайте тех, кто нуждается в вашей защите и помощи. Будьте лидерами, вдохновляйте окружающих на подвиги и добрые дела. И помните, что истинный мужчина обладает силой духа, добротой сердца и мудростью разума».

Впереди у ребят экзамены, получение аттестата и, конечно, выпускной. Дальше их ждёт ещё одна ступень, ведущая к взрослой жизни, которую нахимовцы планируют связать с военным делом.

Егор Вершинин, выпускник Нахимовского военно-морского училища: «Здесь был обретён такой опыт, здесь я обрёл товарищей, своих наставников, которые меня сопровождали все семь лет. Поэтому все сожаления попросту исключены. Дальнейшие планы – поступить в высшее военно-морское учреждение, стать офицером Российской Армии и продолжать традиции Военно-морского флота».

Завершился последний звонок в Нахимовском военно-морском училище в Мурманске парадом.