Последний звонок прозвучал на главной площади Мурманска

Мурманские школьники сделали шаг во взрослую жизнь. Сегодня прозвенел последний звонок для нескольких сотен выпускников столицы Заполярья.

С утра во всех школах, лицеях и гимназиях города прошли торжественные линейки, затем праздник продолжился на центральной площади Пять Углов, где выпускников поздравили творческие коллективы и первые лица города. Прощание со школой для выпускников 2018 года - событие печальное и одновременно радостное. Это пора непростых решений. Вчерашним школьникам, находившимся под крылом учителей и родителей, предстоит сделать свой первый самостоятельный выбор, от которого будет зависеть их будущее. Они молодые и счастливые. Впереди их ждёт немало испытаний, но сегодня для них настал долгожданный праздник и можно даже на время забыть об экзаменах.

В этом году в Мурманске более 4 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов и все они подводят черту важному этапу жизни. Особенно отрадно, что этот день выдался на удивление тёплым для конца мая. Выпускники на концерте стоят с улыбками на лицах, пританцовывают, стараются подпевать выступающим на сцене коллективам и громко встречают главу администрации города Мурманска, вышедшего на сцену.

Самая ответственная роль – дать символический «Последний звонок» в этом году выпала ученикам гимназии № 8: 11-класснику Майорову Максиму и первокласснице Саженовой Софье. В финале праздника в небо взмыли более 3,5 тысячи воздушных шаров.

Детство позади, но вместе с растроганными выпускниками в этот день грустят и учителя. Для них ученики - пятиклашки, как и много лет назад, им трудно смириться с тем, что их любимые воспитанники покидают стены родной школы.

Последний звонок - небольшая отсрочка перед тяжёлым испытанием. Впереди ребят ждёт сдача экзаменов, а дней на подготовку становится всё меньше и меньше. Но выпускники не отчаиваются и уверены, что у них всё получится, а пока в этот день они радуются и грустят по уходящему детству.