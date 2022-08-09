Последняя капля, или Как «Юность» взяла дом в свои руки
Чего можно добиться, создав ТСЖ? Какие преграды встречаются на пути жильцов от разрухи до комфорта? Как получить звание дома образцового содержания?
Жилой фонд Мурманска сложно назвать новым, поэтому с домами или на территориях, прилегающих к ним, регулярно что-то ломается, протекает или просто требует внимания коммунальных служб. Но что делать, если управляющая организация на объективные замечания не реагирует вовсе?
Артур Сверчков, учредитель ТСН «Юность», г. Мурманск: «Я, как рядовой жилец этого дома, столкнулся с массой сложностей: в доме ничего не убиралось, приходилось и ходить по подъездам, которые жутко были грязные. Это всё конечно копилось и надоедало, но, наверное, последней каплей стало то, что в нашем доме на протяжении семи месяцев вообще не было горячей воды!».
Артур Сверчков, учредитель ТСН «Юность», считает, что именно бездействие управляющей компании и желание устранить домовые проблемы сподвигло его взять ситуацию в свои руки.
Артур Сверчков, учредитель ТСН «Юность», г. Мурманск: «Мы создали чат, начали там обсуждать наши проблемы, узнавать мнения людей: нравится им такое обслуживание дома, которое отсутствует, или нет. Все поддержали в едином порыве, что действительно им это не очень нравится. И тогда мы решили уже из онлайн-версии перейти в офлайн - мы провели встречу общедомовую».
К слову, ТСН «Юность» - самое молодое товарищество из ныне зарегистрированных в регионе. Под его руководством дома №№86 и 84 по проспекту Ленина, а это примерно 70 квартир. Функционирует организация с конца июля и результаты не заставили себя ждать.
Артур Сверчков, учредитель ТСН «Юность», г. Мурманск: «Первое, что мы сделали, взяли уборщицу и дворника, которые начали убирать подъезды, двор, мусорные контейнерные площадки. Людям это очень понравилось, они увидели, что они ещё ничего не платят, а уже всё преображается».
Ещё год назад в этих домах по проспекту Ленина на чердаке начали жить бомжи. Из-за архитектуры здания пространства под крышей много, его и облюбовали бездомные. Совместными усилиями активистов и ТСЖ, помещения удалось закрыть, а «нелегалов» выгнать.
Артур Сверчков, учредитель ТСН «Юность», г. Мурманск: «Это не самый простой процесс, но всё абсолютно реально. Мы захотели и у нас получилось. Я считаю, что это может получиться абсолютно у каждого».
Действительно, есть куда стремиться, а именно к званию «Дом образцового содержания». На улице Софьи Перовской такой имеется и функционирует он под руководством первого в Мурманске ТСЖ «Чайка», основанного в 2005 году.
Светлана Шишман, учредитель ТСЖ «Чайка», г. Мурманск: «Организовав ТСЖ, мы добились в первую очередь порядка. Мы сами всем распоряжаемся, мы сами всё можем».
Светлана Шишман трепетно относится к труду первых активистов в ТСЖ и старается совместно с жильцами сохранить плоды усилий. К примеру, в обустроенном подвале организуют встречи собственников. Если пройти чуть дальше, то можно увидеть помещение, ранее сдаваемое в аренду под квесты. К слову, дизайн подъезда от и до разработала учредитель ТСЖ – Бывшева Елена.
Елена Бывшева, учредитель ТСЖ «Чайка», г. Мурманск: «Год постройки дома 1939-й. Это довоенный год, соответственно и разрушения во время войны были очень сильные, дом после войны был восстановлен, но всё равно этот дом очень, скажем так, возрастной и сложностей было очень много, начиная от коммуникаций, фасадов, крыши».
Помимо того, что дом был построен ещё до Великой Отечественной войны, проблемы возникали и с оформлением ТСЖ.
Елена Бывшева, учредитель ТСЖ «Чайка», г. Мурманск: «В 2005 году, после того как государство предоставило нам возможность создать такой вид управления, к сожалению, не все организации понимали и принимали это».
Всё приходилось начинать с нуля и помощь оказывали люди, занимающиеся кооперативами.
Елена Бывшева, учредитель ТСЖ «Чайка», г. Мурманск: «Самое сложное, как мне кажется, в начале пути нашего ТСЖ было соединить в единый коллектив наших соседей. Чтобы они понимали, что их дом не заканчивается на пороге их квартиры».