Последняя капля, или Как «Юность» взяла дом в свои руки

Артур Сверчков, учредитель ТСН «Юность», г. Мурманск: «Я, как рядовой жилец этого дома, столкнулся с массой сложностей: в доме ничего не убиралось, приходилось и ходить по подъездам, которые жутко были грязные. Это всё конечно копилось и надоедало, но, наверное, последней каплей стало то, что в нашем доме на протяжении семи месяцев вообще не было горячей воды!».

Чего можно добиться, создав ТСЖ? Какие преграды встречаются на пути жильцов от разрухи до комфорта? Как получить звание дома образцового содержания?

Жилой фонд Мурманска сложно назвать новым, поэтому с домами или на территориях, прилегающих к ним, регулярно что-то ломается, протекает или просто требует внимания коммунальных служб. Но что делать, если управляющая организация на объективные замечания не реагирует вовсе?

Артур Сверчков, учредитель ТСН «Юность», г. Мурманск: «Я, как рядовой жилец этого дома, столкнулся с массой сложностей: в доме ничего не убиралось, приходилось и ходить по подъездам, которые жутко были грязные. Это всё конечно копилось и надоедало, но, наверное, последней каплей стало то, что в нашем доме на протяжении семи месяцев вообще не было горячей воды!».

Артур Сверчков, учредитель ТСН «Юность», считает, что именно бездействие управляющей компании и желание устранить домовые проблемы сподвигло его взять ситуацию в свои руки.

Артур Сверчков, учредитель ТСН «Юность», г. Мурманск: «Мы создали чат, начали там обсуждать наши проблемы, узнавать мнения людей: нравится им такое обслуживание дома, которое отсутствует, или нет. Все поддержали в едином порыве, что действительно им это не очень нравится. И тогда мы решили уже из онлайн-версии перейти в офлайн - мы провели встречу общедомовую».

К слову, ТСН «Юность» - самое молодое товарищество из ныне зарегистрированных в регионе. Под его руководством дома №№86 и 84 по проспекту Ленина, а это примерно 70 квартир. Функционирует организация с конца июля и результаты не заставили себя ждать.

Артур Сверчков, учредитель ТСН «Юность», г. Мурманск: «Первое, что мы сделали, взяли уборщицу и дворника, которые начали убирать подъезды, двор, мусорные контейнерные площадки. Людям это очень понравилось, они увидели, что они ещё ничего не платят, а уже всё преображается».

Ещё год назад в этих домах по проспекту Ленина на чердаке начали жить бомжи. Из-за архитектуры здания пространства под крышей много, его и облюбовали бездомные. Совместными усилиями активистов и ТСЖ, помещения удалось закрыть, а «нелегалов» выгнать.

Артур Сверчков, учредитель ТСН «Юность», г. Мурманск: «Это не самый простой процесс, но всё абсолютно реально. Мы захотели и у нас получилось. Я считаю, что это может получиться абсолютно у каждого».

Действительно, есть куда стремиться, а именно к званию «Дом образцового содержания». На улице Софьи Перовской такой имеется и функционирует он под руководством первого в Мурманске ТСЖ «Чайка», основанного в 2005 году.

Светлана Шишман, учредитель ТСЖ «Чайка», г. Мурманск: «Организовав ТСЖ, мы добились в первую очередь порядка. Мы сами всем распоряжаемся, мы сами всё можем».

Светлана Шишман трепетно относится к труду первых активистов в ТСЖ и старается совместно с жильцами сохранить плоды усилий. К примеру, в обустроенном подвале организуют встречи собственников. Если пройти чуть дальше, то можно увидеть помещение, ранее сдаваемое в аренду под квесты. К слову, дизайн подъезда от и до разработала учредитель ТСЖ – Бывшева Елена.

Елена Бывшева, учредитель ТСЖ «Чайка», г. Мурманск: «Год постройки дома 1939-й. Это довоенный год, соответственно и разрушения во время войны были очень сильные, дом после войны был восстановлен, но всё равно этот дом очень, скажем так, возрастной и сложностей было очень много, начиная от коммуникаций, фасадов, крыши».

Помимо того, что дом был построен ещё до Великой Отечественной войны, проблемы возникали и с оформлением ТСЖ.

Елена Бывшева, учредитель ТСЖ «Чайка», г. Мурманск: «В 2005 году, после того как государство предоставило нам возможность создать такой вид управления, к сожалению, не все организации понимали и принимали это».

Всё приходилось начинать с нуля и помощь оказывали люди, занимающиеся кооперативами.

Елена Бывшева, учредитель ТСЖ «Чайка», г. Мурманск: «Самое сложное, как мне кажется, в начале пути нашего ТСЖ было соединить в единый коллектив наших соседей. Чтобы они понимали, что их дом не заканчивается на пороге их квартиры».