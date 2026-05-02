Последняя неделя апреля: от перспектив развития рыбного порта до русской народной сказки «Репка»

Мурманскую область посетил известный белорусский паралимпиец и мотивационный оратор Алексей Талай. Встретился с четырехкратным рекордсменом мира и пятикратным рекордсменом Европы по плаванию и губернатор Андрей Чибис.

В связи с введением режима ЧС в Туапсинском округе для обеспечения безопасности детей Министерством образования и науки Мурманской области принято решение о замене летних лагерей, расположенных в этом районе. Уже началась организационная работа.

Масштабная модернизация заполярных школ, колледжей и детских садов продолжается. Большая часть работ по капитальным ремонтам должна завершиться до начала нового учебного года.

Перспективы развития рыбного порта обсудили на заседании рыбохозяйственного совета Мурманской области.

В Мурманске провели профессиональные курсы по безопасности на воде для предпринимателей, которые работают с популярными у туристов развлечениями - айсфлоатин и сапсерфинг.

На легендарной подлодке К-21 новоиспеченные офицеры Северного флота приняли присягу и получили ключи от служебного жилья.

История прошлого и память в настоящем. «Диктант Победы» провели в Мурманском арктическом университете.

Космическая арт-терапия и разговор с тем, кто покоряет просторы Вселенной. Гостем Мурманской областной детской клинической больницы стал космонавт Денис Матвеев. Герой России пообщался с любознательными пациентами, поделился профессиональным опытом и ответил на вопросы ребят.

Эксперименты и технологии будущего. В Мончегорске провели фестиваль научных открытий «Арктик Фест», на котором больше тысячи детей и подростков смогли проникнуться наукой, продемонстрировать свои изобретения, а также прикоснуться к современным чудесам инженерии.

Мурманск стал точкой притяжения для школьников со всего региона. В Губернаторском лицее стартовал молодёжный профориентационный форум «Возможности Севера».

Русская народная сказка «Репка» в исполнении режиссёра из Санкт-Петербурга: в Мурманском областном театре кукол провели предпремьерный показ одноименного спектакля.