Последняя неделя апреля отметилась страшной находкой времён Великой Отечественной войны и победой команды «Олкон» на фестивале Мурманской Официальной лиги КВН

В Мурманске обезвредили фугасную бомбу времён Великой Отечественной войны, которую нашли во время работ на территории Мурманского морского торгового порта. Для того чтобы обезвредить опасную находку, в Мурманск приехали специалисты из Невского спасательного центра МЧС России, который находится в Колпино.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии - Константин Масловец, начальник отдела радиационной и химической защиты УГО Главного управления МЧС России по Мурманской области, Татьяна Захарова, начальник отдела мероприятий гражданской обороны УГО Главного управления МЧС России по Мурманской области, Анастасия Иммель, директор Дома культуры «Первомайский» города Мурманска, София Гукова, художественный руководитель Дома культуры «Первомайский», Юлия Серова, хормейстер Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова, и Андрей Серов, хормейстер Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова.

В Мурманске обезвредили фугасную бомбу времён Великой Отечественной войны, которую нашли во время работ на территории Мурманского морского торгового порта. Для того чтобы обезвредить опасную находку, в Мурманск приехали специалисты из Невского спасательного центра МЧС России, который находится в Колпино. Спасателям потребовалось несколько часов, для того чтобы аккуратно подобраться к снаряду, обвязать его специальными тросами и при помощи крана погрузить на спецавтомобиль. После чего пролежавшую в земле более семи десятилетий опасную находку перевезли на полигон для уничтожения. Напомним, немецкую авиационную бомбу SC-1000 нашли ещё утром 23 апреля. Она содержала в себе 620 кг взрывчатки, и для того, чтобы вывезти снаряд в безопасное место, были эвакуированы сотрудники ближайших к месту опасной находки зданий.

В Апатитах сотрудники полиции и ФСБ провели рейд по соблюдению миграционного законодательства. Сотрудники правоохранительных органов проверили объекты торговли, строительства, бытового обслуживания и места проживания иностранных граждан. Двое мигрантов, находящихся на территории России с нарушением режима пребывания, были оштрафованы, их отправят на родину. Ещё четырёх иностранцев, работавших, не имея разрешительных документов, просто наказали рублем. Повторное нарушение им так же грозит выдворением. Но гораздо чаще мигранты нарушают правила дорожного движения. На водителей маршрутных автобусов и такси во время рейда составили 30 протоколов.

В Мурманской области планируется упростить порядок выплаты денежного вознаграждения за информирование полиции о водителях, севших за руль нетрезвыми. Предполагается, что теперь граждане смогут обратиться в полицию в течении 45 календарных дней с момента сообщения о правонарушении. После регистрации заявления о вознаграждении в Министерстве региональной безопасности в УМВД направляется запрос. После поступления ответа регионального Министерство принимает решение о выплате вознаграждения или отказе. В случае принятия положительного решения выплата будет производится в течение 10 календарных дней.

Первые призывники в рамках весеннего призыва на службу в Армию в Российской Федерации прибыли в Мурманскую область.

В Мурманске состоялся региональный этап Всероссийского чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего». В соревнованиях приняли участие 18 команд из Мурманска, Кировска, Ковдора, Никеля, Заозерска, Апатитов, Кандалакши, Полярных Зорь и Мончегорска. В каждой – два пилота, инженер-механик и наставник. Им пришлось продемонстрировать профессионализм в двух дисциплинах: симуляторе гонок дронов, а также тестировании на знание устройства и принципов эксплуатации БПЛА. Команды победители представят регион в национальном финале чемпионата в Казани этим летом. Лучшие по итогам пройдут стажировки в крупных промышленных и топливно-энергетических компаниях России. Киберсоревнования организованы региональным отделением «Движения Первых» при поддержке Федерации компьютерного спорта Мурманской области.

XXII конкурс профессионального мастерства среди молодых специалистов судоремонтного завода «Нерпа» завершился в Снежногорске. Боролись специалисты за повышения разрядов, квалификации и денежное поощрение.

В Мурманске впервые прошёл чемпионат высоких технологий. Студенты Индустриального колледжа проектировали и создавали мехатронные системы реабилитации (экзоскелеты).

Долгие маршруты, лютый холод и одна из самых северных пожарных частей в России. Как работают спасатели в условиях Крайнего Севера, расскажет Анастасия Кочурова.

В Мурманске открылась фотовыставка к 375-летию пожарной охраны с говорящим названием «Работа – огонь». Площадкой для экспонатов стал Центр современного искусства «СОПКИ 21А».

Как мурманчане отмечают День Победы, какие традиции военных лет чтят до сих пор. Об этом узнали у горожан студенты Мурманского арктического университета.

Любой человек может почувствовать себя настоящим диктором, благодаря акции «Книга у микрофона», которая каждый месяц проходит в мурманской «Арт-библиотеке». В этот раз она была посвящена Всемирному дню книг и авторского права, который отмечают 23 апреля.

Раскрыт секрет хорошего вечера. Чтобы получить заряд позитива всей семьёй, нужно иногда выбираться на КВН Мурманлиги. И вот этот момент настал. Полный зал зрителей в «Кировке», чтобы от души посмеяться на выступлении 15 команд. А кто из них по итогам фестиваля прошёл в сезон, и будет радовать дальше своим юмором, расскажет Кристина Харатова.