День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.04.25 19:30
Последняя пятница апреля памятная дата для всех сотрудников МЧС России
В этот день спасатели вспоминают коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Константин Пашенин, начальник отделения воспитательной работы и профилактики коррупционных нарушений Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Это те традиции, которые мы должны сохранить … Чтобы мы не забывали тех, на кого мы должны равняться».
В этот день сотрудники Главного управления МЧС России по Мурманской области пришли на кладбище, чтобы возложить цветы на могилы своих коллег, товарищей, наставников, тех, кто погиб, исполняя долг.
Ушедших товарищей почтили минутой молчания.
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Последние комментарии
VtcnysQ51
13.04.25 19:25
Что-то мне этот процесс напоминает оптимизацию системы здравоохранения, которую проводили наши либералы перед пандемией. Потом пришлось отыгрывать, но до сих пор не получается.
Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
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