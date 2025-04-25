Последняя пятница апреля памятная дата для всех сотрудников МЧС России

В этот день спасатели вспоминают коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Константин Пашенин, начальник отделения воспитательной работы и профилактики коррупционных нарушений Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Это те традиции, которые мы должны сохранить … Чтобы мы не забывали тех, на кого мы должны равняться».

В этот день сотрудники Главного управления МЧС России по Мурманской области пришли на кладбище, чтобы возложить цветы на могилы своих коллег, товарищей, наставников, тех, кто погиб, исполняя долг.

Ушедших товарищей почтили минутой молчания.