Последствия ДТП можно снимать, но при этом нельзя мешать проведению процессуальных действий

С 20 октября вступили в силу изменения в правилах дородного движения. Новый регламент по контролю за безопасностью дорожного движения вступил в силу. Он устранил ряд технических недостатков и внёс корректировки уже в действующий регламент. Как автолюбители отнеслись к изменениям и насколько правильно их поняли, разбирались журналисты «Арктик-ТВ».

С 20 октября вступили в силу новые Правила безопасности дорожного движения. Некоторые из них сразу вызвали недоумение среди автолюбителей. Если раньше инспектор ГИБДД не мог запретить снимать на камеру мобильного устройства свои действия, то теперь этот пункт вообще убрали.

- Инспектор не имеет права препятствовать видеосъёмке, - комментирует Денис Болобин, заместитель командира ОБ ДПС ГИБДД. - Ограничивать, да! Право на запрещение проведения видеосъёмки инспекторам разрешено только в рамках определенных процессуальных действий. То есть, скажем так, на месте ДТП участник дорожного движения своими действиями во время видеосъемки не должен мешать проведению процессуальных действий.

Ещё одна поправка, на которую водители обратили внимание, – отмена справки о ДТП, которую ранее выписывал инспектор дорожной полиции. Главный вопрос, который волнует всех автовладельцев, какие теперь документы предоставлять в страховую компанию?

- Будет заморочка в страховой компании. За всё время моего вождения, когда меня били, там со справкой-то голову взрывали, - рассказывает Сергей Катасонов, водитель. – Ущерб выплачивали полгода.

Однако, юристы убеждены, что волноваться водителям не стоит. Информация о дорожно-транспортном происшествии, которая ранее содержалась в справке, теперь будет изложена в других документах. По сути, нововведение только упростит эту процедуру.

- К сожалению, при их изучении видно, что отдельные графы для таких данных как поврежденные элементы транспортного средства, страхование, ответственность водителя в них не предусмотрены, - поясняет Андрей Шарков, первый заместитель председателя Мурманского регионального отделения Ассоциации юристов России. - Есть открытые графы, в которых указано, что при рассмотрении дела установлено... Здесь многое будет зависит от реализации этих регламентов, потому что само по себе устранение дублирующих элементов это хорошо, потому что удобно иметь один документ на руках и с ним дальше работать.

Изменения в регламент по обеспечению государственной функции по контролю за безопасностью дорожного движения вносятся постоянно и, главное, понимать, что каждое из них рассчитано как на улучшение работы сотрудников ГИБДД, так и для удобства граждан.