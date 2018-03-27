Последствия взрыва газа, схода вагонов – разбор полётов в региональном правительстве

В правительстве региона рассмотрели вопросы, связанные и с недавними серьёзными ЧП, которые произошли в Мурманске. Речь идёт о взрыве бытового газа в областном центре и аварии на железной дороге рядом со станцией Выходной.

В горожане не успели ещё оправиться от «своей» трагедии - взрыва бытового газа в жилом доме на улице Свердлова, который унёс жизни трёх человек. Подозреваемый в случившемся, решивший так свести счёты с жизнью, лечится от полученных травм в больнице. Жители разрушенного подъезда этого дома уже не раз заявляли, что молодой человек был непростым соседом, вел антисоциальный образ жизни, часто принимал в квартире шумные компании, но управы на него не было.

На оперативном совещании в региональном правительстве губернатор посоветовала органам правопорядка более ответственно контролировать дебоширов.

- Контролирующим службам, правоохранительным органом стоит тщательнее реагировать на поступающие от жителей письма, жалобы, - отметила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области, - на сообщения по антисоциальному поведению соседей.

Много споров было и по поводу будущего разрушенного здания. Из Петербурга в Мурманск приехала группа экспертов, которая исследовала не затронутые взрывом подъезды жилого дома с помощью специального оборудования, способного обнаружить дефекты конструкций.

- Выводы следующие, - сообщил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Второй и третий подъезды пригодны для проживания. Беспокойство, которое было у жителей, необоснованно. Мы получили документы от МЧС. По первому подъезду необходимы дополнительные инструментальные исследования. Комиссия продолжает работу.

Обсудили участники совещания и недавнюю аварию, которая случилась недалеко от Мурманска, в районе станции Выходной. С рельсов сошли и опрокинулись 14 грузовых вагонов. Последствия ЧП довольно быстро ликвидировали. Железнодорожное сообщение - одно из главных для региона, в том числе будущих глобальных логистических проектов Мурманского транспортного узла и комплекса перегрузки угля «Лавна», который должны ввести в эксплуатацию уже через несколько лет.

- В рамках проекта перегрузки угля предусмотрено использование новейшего перегрузочного оборудования и конвейерных тоннелей. Так же будут системы пылеподавления, которые обеспечат минимальные выбросы угля в атмосферу, - заверил участников совещания Дмитрий Соснин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области. - На первом этапе, в 2020 году, грузооборот терминала составит до 9 миллионов тонн угля, в 2021 году планируется увеличить перевалку до 18 миллионов тонн угля.

Учитывая масштабы и вероятный экологический вред, проект проходит, в том числе и общественные слушания. Пока, учитывая все принимаемые заказчиками меры, претензий к стройке у жителей западной стороны залива, по словам представителей власти, нет.