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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.01.24 19:30

Послесловие после смертельного ЧП на дороге: «Знаю, что опасно, но здесь удобно»

Как телекомпания «Арктик-ТВ» уже сообщала, накануне на железнодорожных путях произошла трагедия, во время которой под колесами поезда погибла женщина.

Съёмочная группа «Арктик-ТВ» решила узнать, а сколько всего таких происшествий по Мурманской области произошло, как правильно переходить через железнодорожный переход.

Журналисты находятся на месте, где вчера произошла трагедия. Очевидно, что место оборудовано табличкой, запрещающий пешеходный переход, но людей это не останавливает.

Напомним, утром 9 января женщина переходила железнодорожные пути в этом месте. Первый рабочий день года стал для неё роковым.

Михаил Ганабин, руководитель Мурманского следственного отдела на транспорте СУ СК РФ по Мурманской области: «Установлено, что женщина, судя по всему, видела приближающийся поезд, однако, решила, что она успеет перейти пути. Но не успела и пассажирский поезд совершил на неё наезд».

Люди, перебегающие дорогу, чтобы сократить маршрут, кажется, не знают о случившемся. А многие слышали, но надеяться на авось: заметим, пройдём до того, как поедет состав. Или, что ещё хуже, перелезем, между вагонами, если локомотив задержится на путях.

А это ведь сэкономит всего пару минут… 

- Здравствуйте, а почему вы здесь переходите через дорогу?

- Потому что тут удобно. Знаю, что опасно, но вот так вот.

- Здесь ближе. Мне старику далеко ходить.

- Удобно, удобно мне.

- А здесь недалеко тоже есть пешеходный переход.

- Да, я знаю, там неудобно, а здесь удобно.

Там неудобно, но безопасно. Впрочем, статистка вряд ли напугает нарушителей, ведь за весь прошлый год на стихийном пешеходном переходе происшествий не было.

Михаил Ганабин, руководитель Мурманского следственного отдела на транспорте СУ СК РФ по Мурманской области: «Всего по Мурманской области за 2023 год и истекший период 2024 года зафиксировано три таких происшествия. Одно происшествие – женщина, которая скончалась в результате наезда 9 января этого года».

В этом месте нередко дежурят правоохранители, ловят нарушителей, сначала предупреждают, а вот потом в дело идут штрафы.

Но не проще ли узаконить переход, оборудовать поручни, систему оповещения или хотя бы предупреждающие знаки?

Михаил Ганабин, руководитель Мурманского следственного отдела на транспорте СУ СК РФ по Мурманской области: «Следственный орган также пользуется таким правом, как инициирование перед сотрудниками РЖД освещения того случая, который зафиксирован и выходит с предложениями о необходимости оборудования того или иного места соответствующим оборудованным пешеходным переходом. В данном случае также перед сотрудниками РЖД будет инициирован данный вопрос».

Инициирован, не значит принят. Ведь в этом месте есть безопасный переход, просто он чуть дальше. К тому же в зону рыбного порта можно попасть и по, как говорят в народе, акведуку, который выходит к первой проходной предприятия.

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Последние комментарии

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Наталия
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