Послушный взрыв «в руках» сапёров Северного флота

Саперы Северного флота учатся не только разминировать местность. Работа инженерных подразделений связана и с обеспечением безопасности в паводковый период, военные должны уметь взрывать лед, если в районе водоёмов есть вероятность затопления жилых территорий. В Мурманской обольсти это редкость, впрочем, не отменяющая необходимости в тренировке таких навыков.

На полигоне в районе Щукозеро, это недалеко от Североморска, военные инженеры подготовили лунки, сделали расчёты и составили заряды, а затем проложили электровзрывную цепь из детонирующего шнура. Саперы Северного флота устраивают взрывы на водных объектах, чтобы в случае нападения, помешать противнику пройти по льду, а также для создания переправы.

Николай Голубев, командир взвода инженерных заграждений инженерно-саперной роты Северного флота: «Если толщина льда не позволяет пройти, то взрывается лёд и переправа устраивается по воде. А также для проводки судов, застрявших во льдах, защищать и предотвращать ледяные заторы, защищать мосты от ледяных заторов».

Одним из важных практических элементов тренировки стала подготовка гидроизоляции зарядов, их укладка и серия подрывов. После этого флотские саперы сделали котлован для укрытия военной техники, установили заряды и произвели взрыв.

Энергией взрыва поэтапно должен произойти выброс грунта, его разрыхление и расширение плоскости, без образования воронки на поверхности земли. В этом занятии принимали участие более 30 военнослужащих.