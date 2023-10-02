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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.10.23 19:30

Посмотреть картины, созданные молодыми художниками в торговом порту, может каждый, посетив контейнер-холл в Мурманске

Если кто-то думал, что производственные площадки не могут быть источником вдохновения, то он глубоко ошибался. Красоту и творческий прилив можно найти даже на таких объектах. Доказательством тому стала новая выставка картин в контейнер-холле. Там вы увидите торговый порт по-новому.

Необычный эксперимент провели в Мурманском морском торговом порту. На производственные площадки пригласили творческих студентов арктического университета и колледжа, а также колледжа искусств. Побывав на ознакомительной экскурсии, ребята взялись за кисти и краски и принялись создавать шедевры.

Юлия Кулюкина, студентка МАУ: «Это был один из тех интенсивов, после которых возвращаешься в вуз на занятия и думаешь: теперь хочется переделать все свои работы. Появился какой-то новый опыт, с которым дальше можешь становиться лучше».

В результате такой встречи была создана выставка тематических картин. Они выполнены в разных стилях и разными инструментами. Например, Валерия Федорюк создала одну картину акрилом и ещё 4 графические, выполненные чёрной тушью. Девушка приехала учиться в Мурманск из другого портового города - Владивостока. Однако, на производственной площадке оказалась впервые именно в столице Заполярья.

Валерия Федорюк, студентка МАУ: «Очень интересно, очень необычно. Все эти огромные механизмы, машины, которые было интересно изучать. Кроме того, нас провели ещё по музею, где показали некоторые детали того же крана, показали, как всё это создаётся. Мы поговорили с мастерами. Я во Владивостоке никуда не ходила. Даже издалека я не видела таких больших и интересных конструкций. А здесь мы эти краны, которые светятся ночью, видим, проезжая на машине».

Это был необычный и первый творческий опыт не только для студентов МАУ, но и для самих портовиков. Ранее на закрытые для посторонних рабочие объекты не ступала нога художников.

Виталий Власов, директор по производству АО «Мурманский морской торговый порт»: «Мы на самом деле были поражены, что ребятам настолько хорошо удалось передать атмосферу порта. И было сложно выбрать лучших из лучших в принципе. Первое, что мы решили, что эту выставку опубличим и перенесём в контейнер-холл. А дальше ещё планируем эту выставку сделать в музее Мурманского морского торгового порта».

В Мурманском арктическом университете тоже остались под впечатлением от эксперимента. Ведь такой опыт полезен для творческих студентов. С одной стороны, они отрабатывают необходимые навыки, с другой – изучают родной город.

Татьяна Белевских, директор Института креативных индустрий и предпринимательства МАУ: «Они больше узнали о территории, которую они регулярно видят, когда находятся в нашем городе. Конечно, они по-другому посмотрели на работу порта, они узнали и про экологическую повестку, которую активно решает ММТП».

Елена Феденева, старший преподаватель кафедры искусств и дизайна Института креативных индустрий и предпринимательства МАУ: «Это очень полезная практика. Пленэр – для всех художников и дизайнеров необходимый элемент образования. Но он требует подготовки по оборудованию, материалам дорогостоящим и так далее. В этом нам помог порт. Они нас обеспечили этюдниками, материалами».

Увидеть картины, созданные молодыми художниками в порту, может каждый, посетив контейнер-холл в Мурманске. Кроме того, представители предприятия наградили лучших творцов грамотами и подарками. Также они рассказали, что в скором времени планируют сделать открытки и альбом с работами всех участников.

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