«Посмотри на меня» - писательница и журналист Маша Трауб в Мурманске

Известная писательница, журналист Маша Трауб приехала в Мурманск. По признанию автора, первый визит в Заполярье произвёл на неё большое впечатление.

Маша Трауб, писательница: «Это безумно интересно. Когда я ещё попаду на атомоход «Ленин», когда я ещё поем живых гребешков. Настоящих морских ежей увижу. Я всегда за такие эмоции настоящие, за живые эмоции».

Но не только за вдохновением приехала в Заполярье столичная писательница. Здесь она представила читателям свою новую книгу «Посмотри на меня» - историю художника с болезненной страстью к женщине.

Маша Трауб, писательница: «Роман о самом главном чувстве, которое есть в жизни каждого человека, любви. И об отсутствии этого чувства, к чему оно приводит. Что бывает с человеком, если он лишает себя этого чувства».

Маши Трауб - автор более тридцати книг. Среди них есть как детские, так и взрослые произведения. «Дневник мамы первоклассника» стал не просто бестселлером, по мотивам произведения был снят фильм, также как и по повести «Домик на юге». Но, несмотря на такие успехи, лучшее произведение автора ещё впереди, уверена Трауб.

Маша Трауб, писательница: «Когда я сюда летела, мой бренд-менеджер сказал, что одна знаменитая писательница, не буду говорить кто, привезла отсюда роман. Я спрашиваю: «С убийством?»ю Она говорит: «Конечно». Возможно и я напишу детектив когда-нибудь».

По словам Маши, писатель не должен ждать музу, а должен работать каждый день, создавать материал пусть медленно, но верно. Так она поступает сама и регулярно три раза в год выпускает новые произведения. Помимо Мурманска Маша Трауб также встретиться с читателями в Североморске и Оленегорске.