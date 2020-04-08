Посмотри в квитанцию: жители не должны доплачивать за дезинфекцию подъездов

Если какая-то управляющая организация вдруг уже попыталась включить затраты на дезинфекцию в платежку или попытается сделать это, то необходимо сообщить о таком нарушении в контрольно-надзорный орган – Городскую жилищную инспекцию.

Новая статья расходов может появиться в платёжке только в случае решения самих собственников многоквартирного дома, а это возможно исключительно после проведения общего собрания. В условиях режима самоизоляции они в Мурманской области не могут быть организованы.

Некоторые управляющие компании уже начали проводить дезинфекцию подъездов. Главная проблема сейчас не в стоимости такой профилактики, а в нехватке людей и средств индивидуальной защиты, признаются руководители жилищных организаций. Этот вопрос сейчас прорабатывается.