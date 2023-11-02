Благотворительный фонд «Легенда жизни» открыл сбор средств для четырёхлетнего Миши Калашникова – нашего землякаДве юных северянки получат награду от Совета Федерации за героические поступки
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.11.23 19:30

Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет родителям выплатят даже при досрочном выходе их на работу

На пленарном заседании в I чтении Госдума приняла пакет законопроектов о сохранении пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет при условии досрочного выхода родителя на работу.

Как сообщает ТАСС, согласно документам, право на специальное ежемесячное пособие по уходу за ребёнком сохраняется за родителем даже, если он решил выйти досрочно на работу до достижения ребёнком возраста 1,5 лет.

Согласно действующим нормам, мать или отец, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком, получают ежемесячное пособие, пока ребёнку не исполнится 1,5 года, но имеют право на эту выплату, только если не выходят на работу, трудятся на полставки или на дому.

В финансово-экономическом обосновании подчеркивается, что дополнительные расходы на реализацию предложенной меры в будущем году составят почти 1,5 млрд рублей. Все необходимые средства уже предусмотрены в проекте федерального бюджета, который Госдума планирует рассмотреть во втором чтении 15 ноября.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Сегодня День автомобилиста: в каких регионах им предлагают самые большие зарплаты
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова«Кто в доме хозяин»: Алёна Кузнецова о том, что должна делать управляющая организация
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
27.10.23 22:49
Думала ли Советская страна, что успехи освоения нашего края будут потомками воспеваться на Феодоритовских чтениях с отведением роли царствованию императора Николая II?
Комментарий к новости:«Человек в истории Севера»: в Мурманске проходят Феодоритовские чтения
Борис
26.10.23 22:26
Вот это уже реальная поддержка! Валентина Ивановна, очень благодарны вам!
Комментарий к новости:Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко подписала постановление о государственной поддержке социально-экономического развития Мурманской области
Алина
26.10.23 21:40
Громадное спасибо Валентине Ивановне! Обещала и сделала!
Комментарий к новости:Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подписала постановление о государственной поддержке социально-экономического развития Мурманской области
-Правовая консультация (18+)Господдержка: как узнать о своих льготах и положенных выплатах и претендовать на них. Инструкция от hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире02:00«Дело декабристов». Художественный фильм (12+)04:00«Вместе по России». Научно-популярная программа (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Зарплаты в маркетинге, рекламе и PR за год выросли на 6,6% − «SuperJob»-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 11 копеек, евро укрепляется на 56 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 4% увеличила выработку электроэнергии с начала 2023 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)С ноября вступает в силу ряд важных изменений, которые затронут многих россиян
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика