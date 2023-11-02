Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет родителям выплатят даже при досрочном выходе их на работу

На пленарном заседании в I чтении Госдума приняла пакет законопроектов о сохранении пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет при условии досрочного выхода родителя на работу.

Как сообщает ТАСС, согласно документам, право на специальное ежемесячное пособие по уходу за ребёнком сохраняется за родителем даже, если он решил выйти досрочно на работу до достижения ребёнком возраста 1,5 лет.

Согласно действующим нормам, мать или отец, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком, получают ежемесячное пособие, пока ребёнку не исполнится 1,5 года, но имеют право на эту выплату, только если не выходят на работу, трудятся на полставки или на дому.

В финансово-экономическом обосновании подчеркивается, что дополнительные расходы на реализацию предложенной меры в будущем году составят почти 1,5 млрд рублей. Все необходимые средства уже предусмотрены в проекте федерального бюджета, который Госдума планирует рассмотреть во втором чтении 15 ноября.