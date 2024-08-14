Пособникам ВСУ - поджигателям военкомата на улице Капитана Орликовой Мурманска вынесли приговор

Федеральная служба безопасности Мурманской области раскрыла детали следствия.

Это кадры задержания гражданина Левадного, который общался с сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины. Задержанный выразил желание помочь противнику в борьбе против безопасности России. Кроме того, Левадный подговаривал к службе на ВСУ и своего знакомого Илью Садкова. Александр Левадный уговорил товарища совершить на территории Мурманска террористический акт.

В феврале прошлого года мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в военный комиссариат на улице Орликовой, после чего в квартиру к Садкову с обыском пришли силовики.

В отношении Левадного возбудили сразу два уголовных дела за совершение террористического акта и государственную измену, а в отношении Садкова – за совершение террористического акта, а также незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере.

Алена Ющенко, официальный представитель УФСБ России по Мурманской области: «За совершение особо тяжких преступлений, в том числе, предусмотренных статьей 205, статьей 285 УК РФ террористический акт и государственная измена, неминуемо наступает уголовная ответственность и максимальное наказание за их совершение вплоть до пожизненного лишения свободы».

Суд уже вынес приговор обоим мужчинам. Так, по решению суда, Левадный отправится в колонию строгого режима на 17 лет, а Садков на 14. Приговор суда уже вступил в свою законную силу.