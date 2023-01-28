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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.01.23 20:30

Посол Бразилии приехал в Мурманск, студенты отмечают Татьянин день, раскрыто преступление 2009 года – события недели от «Арктик-ТВ»

В Североморске вручили государственные награды военнослужащим, получившим ранения. В данный момент бойцы проходят лечение в Военно-морском клиническом госпитале. В церемонии награждения приняли участие командующий флотом и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий недели. А расширить рамки нашего обозрения нам поможет Екатерина Матвеева, государственный инспектор г. Мурманска по пожарному надзору.

Но обо всем по порядку.

В Мурманск впервые прибыл посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес. На сегодняшний день Бразилия не входит в число основных внешнеторговых партнёров Мурманской области, но ситуация может поменяться, отметил на встрече с представителем дипмиссии губернатор Андрей Чибис. Например, потенциал Кольского научного центра РАН можно использовать для научных исследований Бразилии в агросекторе. Также участники обсудили вопросы взаимодействия в сфере высшего образования в рамках Сетевого Университета БРИКС, проведения морских геофизических работ на бразильском шельфе и выращивания аквакультур в водах тёплых течений Мирового океана. «Сейчас самое время для укрепления и создания новых связей. Поэтому я и здесь», - отметил Родриго де Лима Баэна Соарес. В свою очередь глава региона пригласил гостя из южной Америки приехать на юбилей Мурманской области в конце мая и уже подойти предметно к вопросу сотрудничества.

В Североморске вручили государственные награды военнослужащим, получившим ранения. В данный момент бойцы проходят лечение в Военно-морском клиническом госпитале. В церемонии награждения приняли участие командующий флотом и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. 11 военнослужащих отдельных мотострелковых бригад и соединения морской пехоты Северного флота получили Ордена Мужества, медали «За отвагу» и Жукова. Помимо награждения, командующий и глав региона обсудили с участниками СВО насущные вопросы соблюдения их прав и законных интересов, обеспечения пособиями и другими мерами поддержки, а также вопросы социально-бытового обеспечения.

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