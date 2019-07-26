Посол Евросоюза посетил МАГУ

В ходе рабочей поездки в Заполярье официальная делегация Евросоюза в РФ посетила опорный вуз Мурманской области. В стенах МАГУ посол ЕС встретился с врио ректора Арктического университета Ириной Шадриной, чтобы обсудить перспективы совместных проектов со студенческим сообществом.

Посол европейского союза впервые посетил Мурманск в рамках рабочей поездки, до этого Маркус Эдерер был на севере только как турист. В этот раз представитель Евросоюза приехал в Заполярье после разговора с главой Росатома, чтобы взглянуть на стратегические перспективы и возможности региона, оценить техническое оснащение и конечно познакомиться с людьми, специалистами и кадровым резервом Заполярья - студенческим сообществом, в частности посол посетил опорный вуз Мурманска МАГУ.

Маркус Эдерер, посол Европейского союза в РФ: «Университет МАГУ уже учувствует двух программах под эгидой «Коларктик». Кроме того мы наметили много сфер потенциального взаимодействия в рамках программы «Эразмус плюс», «Жан Моне» для того, чтобы университет мог сотрудничать в рамках студенческого обмена и других направлений с европейскими университетами».

Во время рабочей встречи стороны обсудили не только перспективу обмена студентами, но и возможность рабочих поездок для преподавателей и научных сотрудников. Так же не обошли стороной вопросы экологии и благоустройства.

Ирина Шадрина, врио ректора МАГУ: «Им очень понравились наши направления, которые касаются туризма, дизайна, их заинтересовало наше направление фешн-дизайна, где мы являемся лидерами в области университетского сообщества».

Руководство Мурманского арктического университета осталось довольным результатами встречи, ведь для опорного вуза Мурманской области приглашение к участию в европейских программах открывает дополнительные образовательные возможности.