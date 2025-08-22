День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.08.25 19:30
Посольство РФ в Норвегии осудило размещение военных соседней страны у границы России
Создание бригады, по мнению дипмиссии, усилит напряженность в Арктике.
Министерство обороны Норвегии сообщило в четверг о формировании новой военной бригады в граничащей с Россией области Финнмарк «на фоне нестабильной ситуации в сфере безопасности», сообщает РИА «Новости».
Осло обосновывает такую активность насаждаемым мифом о якобы «более опасной и непредсказуемой России».
Власти нашей страны не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Российская Федерация никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-
Последние комментарии
Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
-Скоро в эфире00:35«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)01:05«Номер 69». Художественный фильм (16+)03:05«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Долги по зарплате в стране возросли в 2 раза, у россиян растут инфляционные ожидания-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 50 копеек, евро окреп на 12 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 августа-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минтруд доработал проект поправок в Трудовой кодекс, который регулирует ученические договоры