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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.07.26 19:30

Поспела морошка – негласный символ северного лета

Эти янтарные ягоды хорошо знакомы многим жителям Мурманской области с детства. Каждый год люди в поисках душистых и сладких даров природы отправляются на болота, где располагаются морошковые поляны.

В этом году такие места сбора нам указали те, кто много лет посвятил сборам ягод.

Тамара Горбачева, собирает морошку: «В сторону Териберки, по Серебрянской дороге ездим. На сегодняшний день по Финской дороге отошла ягода, по Ленинградке тоже отошла, вот ещё можно по Печенге. А у кого есть хорошая машина, то можно и на полуостров Рыбачий, там вообще хорошая ягода, отличнейшая».

Антонина Турбина, собирает морошку: «В основном, Печенга. Но сначала начинали под Североморском собирать и в Печенге. Сейчас будем ехать уже в сторону Териберки по Серебрянке, потому что там она сейчас уже начала спеть».

В сопки за ягодами отправляются часто семьями. Такой досуг хорошо знаком многим северянам. Самые душевные походы на природу помнятся вкусом самых вкусных только что собранных ягод.

– Сами все собирали?

– Я, дочка, жена, внучка, все.

– Вы так каждый год ходите собирать?

– Да, каждый год ходим собирать.

Процесс сбора морошки непрост. Нужно быть предельно внимательными, ведь болотистые места могут быть опасны. Поэтому не отправляйтесь на поиски ягод в одиночку и без резиновых сапог. Кроме того, такой поход оборачивается настоящей тренировкой на все группы мышц.

Антонина Турбина, сборщик морошки: «Собирать морошку сложно, за каждой ягодкой надо наклониться, а потом её каждую ягодку почистить. Вот такие руки у нас не очень хорошие. В перчатках невозможно чистить чашелистики».

К слову, и экологи, и местные любители ягод в один голос твердят, что собирать плоды лучше руками. Так и внешний вид ягод не испортится, и кусты останутся целыми.

- Как лучше собирать морошку, чтобы она вот такой красивой оставалась?

Тамара Горбачева, собирает морошку: «Идёшь и собираешь руками, а потом дома перебираешь. Она не на болоте такая красивая, это дома мы ещё перебираем: листики отдельно, порченную, допустим, тоже отдельно, помельче – на варенье идёт спелая, а на продажу - красивая яркая ягода».

Как говорят наши земляки-ягодники, которые не только себя балуют морошкой, но и других, к ним часто обращаются гости из Краснодара, Ленинградской области и иностранные туристы. О ценах на лакомство северными ягодами судите сами.

Антонина Турбина, собирает морошку: «Когда ягода закончатся в лесу, то будет дороже. Сейчас литр – 1600, пол-литра, вот такая баночка – 800 рублей, торговаться тоже можно».

– Нужно торговаться?

– Да, обязательно.

Скоро в лесах поспеет первый урожай черники. Эта ягода позднего лета, но уже набирает свой вкус. За ней лучше отправляться в августе или сентябре. Грибов тоже пока немного, на их урожае сказалось жаркое лето и сухость.

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