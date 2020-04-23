Постановлением правительства Мурманской области введены ограничения на въезд и выезд из Печенгского района

До 30 апреля включительно въезд разрешён только при наличии регистрации по месту проживания либо пребывания в районе, выезд же нужно согласовывать с главой местной администрации.

Въехать и выехать также разрешено тем, кто исполняет рабочие и договорные обязательства, МВД, МЧС, скорой медицинской помощи и другим экстренным службам. При въезде на КПП проводится обязательная термометрия.

Билеты на междугородние автобусные рейсы продаются только на основании регистрации, соответствующей остановкам по маршруту.