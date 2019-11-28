Постараться помочь - Алексей Веллер провёл приём граждан

Решить проблемы с управляющей организацией, с переселением военных или внести предложения по развитию региона - жители области обращаются за помощью к депутату Государственной Думы Алексею Веллеру.

Личные приёмы граждан проходят регулярно. Прямой диалог с жителями региона позволяет быстрее решать актуальные проблемы, устанавливать обратную связь. Ни одно обращение к Алексею Борисовичу не остаётся без внимания и не откладывается в долгий ящик.

А иногда, чтобы решить проблему, требуется вмешательство представителей власти разных уровней. Один из таких примеров - вопрос переселения военнослужащих. Люди были не согласны на варианты, которые предложило Минобороны и обратились в приёмную депутата Государственной Думы.

«С Министерством обороны диалог вести сложнее, дольше, но, тем не менее, ведём, рассчитываем на то, что интересы мурманчан и жителей Мурманской области будут в конечном итоге учтены в полном объёме, - говорит Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ. - Для этого эти приемы и проводятся, но бывает и так, люди приходят с проблемами, которые им не удается решить в одиночку. Наша задача, когда желание людей законное, постараться им помочь».