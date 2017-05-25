Поставщика крупной партии героина удалось задержать заполярным полицейским

Наркоторговец на дорогой иномарке пытался скрыться от стражей порядка. Автомобиль «Вольво», за рулем которого был 49-летний житель Мурманска, полицейские остановили вблизи Кандалакши.

По оперативной информации, водитель был причастен к организации канала поставки наркотиков в столицу Заполярья. Осмотреть автомобиль подозреваемый не дал, вскочил в машину и попытался скрыться от наркополицейских.

На оживлённой трассе развернулась погоня. Чтобы остановить транспортное средство полицейские применили спецсредство «Лиана». Портативное заграждение с шипами развернули на дороге, но иномарка продолжила движение даже с пробитыми покрышками. Через несколько километров гонщика всё-таки удалось задержать. Автомобиль был заблокирован патрульным автомобилем ДПС.

При досмотре машины оперативники областного Управления наркоконтроля нашли два пакета героина. Общий вес наркотиков составил почти 2 кг. Водитель признался, что перевозил героин для дальнейшего сбыта.

Возбуждено уголовное дело. За такой объём наркотиков мурманчанину может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.