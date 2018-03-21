Поставщиков крабового мяса в Москву ждёт суд

Природоохранная прокуратора утвердила обвинительный приговор в отношении двух жителей Мурманска, обвиняемых в приступном сговоре с целью незаконного вылова и продажи камчатского краба. Ценный товар браконьеры продавали в элитные рестораны Москвы. Из-за действий злоумышленников уничтожено 752 особи крабов, а сумма ущерба превысила 600 тысяч рублей.

В середине ноября прошлого года в одном из гаражных кооперативов Ленинского округа областного центра были задержаны двое мужчин, которых полицейские застали в момент выгрузки из автомобиля коробок с камчатским крабом. Никаких разращений на владение и добычу морепродуктов у подозреваемых, естественно, не оказалось.

Арендованный гараж, в котором предположительно находился склад с продукцией, оказался подпольным цехом, где крабов обрабатывали и готовили к транспортировке. На месте задержания было обнаружено более двухсот килограммов запрещённых для вылова морских обитателей.

В ходе расследования выяснилось, что браконьеры выловили 752 особи камчатского краба. Нарушители закона почти сразу сознались, что перепродавали незаконный улов в рестораны Москвы, где на такой товар всегда есть спрос.

- Природоохранной прокуратурой утверждён обвинительный акт в отношении этих двух лиц. Им предъявлен иск на сумму причинённого ущерба, который составляет более 620 тысяч рублей, - комментирует Людмила Овечкина, исполняющая обязанности помощника прокурора. - Лица не отрицают вину инкриминируемого преступления. После вручения обвинительного акта уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Печенгский районный суд.

Злоумышленникам может грозить штраф, либо лишение свободы от трёх до пяти нет.