Постковидное медобследование можно пройти по месту жительства

Пройти углубленную диспансеризацию после перенесенной коронавирусной инфекции можно в поликлинике по месту жительства.

Обследование рекомендуется проходить с 61-го дня после выздоровления. Диспансеризация проходит в два этапа. В ходе первого - измеряют насыщение крови кислородом, проводят биохимический анализ, а также рентгенографию органов грудной клетки. Терапевт определит вашу группу здоровья и даст индивидуальные рекомендации по его сохранению. При наличии показаний назначается лечение или реабилитация.

Записаться на углублённую диспансеризацию можно через портал «Госуслуги», колл-центр или инфомат.

Константин Биджоев, главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника №2»: «Талоны есть всегда, записаться можно в любое время, необязательно занимать очередь с утра. После записи пациент подходит к медсестре, которая определяет перечень обследования, маршрутизацию пациента. Пациент проходит обследование – первый этап углубленной диспансеризации, итоги которой подводит врач».