Постоялец, снимавший квартиру в п.Сафоново, чуть не довёл до гибели двух собак

В квартире антисанитария, она в завалах мусора, среди пустых бутылок находились две истощенные собаки. Хозяйка не растерялась, сразу же связалась с зоозащитниками. Рыжая собачонка сидела в маленькой клетке в собственных испражнениях, её сразу же выпустили. Она буквально прыгнула на миску с кормом. Вторая собака – чёрный лабрадор был настолько обессилен, что при виде еды упал в обморок. Ему налили воды и попытались привести в чувство.

Не так давно в адрес волонтёров поступила информация от хозяйки квартиры в посёлке Сафоново, сдаваемой в аренду молодому мужчине, где обнаружили двух истощённых собак.

В этой квартире в Сафоново недавно произошло ЧП. Хозяйке придётся потрудиться, чтобы убрать помещения, в которых она обнаружила еле живых, замученных арендатором собак.

Могла ли хозяйка этой квартиры в Сафоново предположить, что станет свидетелем нечеловеческого отношения к животным?

24 мая Ирина Бондаренко приехала из Северной столицы, чтобы узнать, в каком состоянии находятся её жильё, сдаваемое в аренду молодому мужчине. Ведь в сентябре, когда она была здесь проездом, всё было в порядке, как и состояние питомцев.

Ирина Бондаренко, хозяйка квартиры, пгт. Сафоново: «В январе он перестал платить. Я я ему давай звонить, узнала, что он с девушкой расстался, у него всё плохо. На телефон не отвечает, платить не платит за коммуналку, у меня долг, у меня арестовывают счета, я в шоке. Я никуда не могу ему дозвониться: на работу ему звоню, он трубку берёт, говорит, что перезвонит. И всё».

В квартире антисанитария, она в завалах мусора, среди пустых бутылок находились две истощенные собаки. Хозяйка не растерялась, сразу же связалась с зоозащитниками. Рыжая собачонка сидела в маленькой клетке в собственных испражнениях, её сразу же выпустили. Она буквально прыгнула на миску с кормом. Вторая собака – чёрный лабрадор был настолько обессилен, что при виде еды упал в обморок. Ему налили воды и попытались привести в чувство.

Граматчикова, зооволонтёр, г.Североморск: «Хозяйка квартиры рассказала, что соседи никогда не видели, чтобы с собаками гуляли. Около года животные просидели в замкнутом пространстве».

Волонтёры вызвали сотрудников полиции и вместе с хозяйкой дали показания. Зоозащитники забрали пострадавших питомцев: рыжую собачку под опеку взяла руководитель Североморского приюта «Надежда», а лабрадора - неравнодушные северяне из группы помощи животным «Подари шанс» в Мурманске.

Ирина Горкавцева уже 6 лет занимается волонтёрской работой, именно она взяла рыжую собаку к себе домой. Состояние животного постепенно улучшается, но предстоит ещё много работы совместно со специалистами ветеринарной клиники.

Ирина Горкавцева, руководитель приюта «Надежда», г. Североморск: «Единственное чем её радовали - это водой. Она вся в пролежнях от испражнений своих. Под вопрос ставится пневмония. Она так истощена, что даже не смогли взять у неё кровь на анализ, поэтому нам сказали немножко откормиться и потом уже будет полное обследование».

Ирина считает, что в текущей ситуации только на восстановление здоровья собаки уйдёт примерно шесть месяцев или даже год.

Ирина Горкавцева, руководитель приюта «Надежда», г. Североморск: «По моему наблюдению, что-то у неё с мочевым пузырём не в порядке. Её надо социализировать. Собака просидела в клетке, никто с ней не занимался, попала туда щенком двухмесячным. Сейчас ей где-то год и два месяца, она молоденькая, а зубы у неё как у бабушки старушки».

В настоящее время зооволонтёры и все неравнодушные к судьбе этих собак северяне ожидают результатов проверки, которую после обращений проводят полицейские.