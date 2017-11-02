Постоянные рейды администрации по дворам Мурманска настраивают на работу

Всё чаще специалисты муниципалитета отмечают работу образцовых управляющих компаниях и ТСЖ. Так почему же при одинаковых условиях один могут работать хорошо, а другие не могут похвастаться оперативностью и всё делают из под палки? Ответ на этот вопрос журналисты «Арктик-ТВ» узнали у руководителя одной из лучших коммунальных организаций областного центра.

Парадокс системы сегодняшнего коммунального хозяйства: крупные компании, в составе которых находятся десятки домов, по качеству оказания услуг уступают небольшим организациям. Одна из таких образцово-управленческих организаций работает на улице Гвардейской.

Проверяющие из администрации города здесь бывают так же часто, как и у отстающих, но претензий к этой компании нет.

- Этот двор, можно сказать, является образцово показательным, - говорит Анастасия Приймак, заместитель начальника по взаимодействию со структурами ЖКХ администрации Октябрьского округа г.Мурманска. - Если здесь и бывают мелкие замечания, то управляющей компанией они устраняются вовремя, по устной информации, даже требования к ним не нужно направлять. Хотелось бы, чтобы в Мурманске было таких дворов больше.

По первому звонку коммунальщики реагируют и на обращения граждан. По крайней мере, они стараются делать всё, чтобы как можно быстрее устранить возникшую проблему. Здесь гордятся оперативностью и, например, тем, как убирается территория.

- В замечательном состоянии здесь находится детская площадка, - отмечает Татьяна Елпанова, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Смотрю, только что дворники прошли. Снег убирается, его ещё немного, но всё убирается замечательно.

Стоит отметить, что тариф на обслуживание управляющая компания, как и многие коллеги по рынку услуг, держит на уровне 26 рублей и не меняла его на протяжении последних трёх лет. Как и у других организаций, среди жителей этих домов тоже есть неплательщики. Загадка лишь в том, почему одни при схожих условиях могут делать максимум работ, а другие только разводить руками.

- Проблемы, конечно, есть, - признаёт Светлана Аветисян, генеральный директор управляющей компании. - Это и большие долги за тепло, и неплательщиков много, но мы стараемся работать.

За годы работы коммунальщики умудрились отремонтировать, где это было нужно, кровлю, поменять трубы в подвалах и окна в подъездах. Возможно, такое чудо стало реальным потому, что директор сама живёт в одном из подчинённых домов, так что у собственников всегда есть возможность обратиться к ней лично.