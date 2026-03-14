Постпраздничная неделя: наградили Оксану Демченко, Алексей Пеньшин стал главой Печенгского муниципального округа, «машина времени» в ХХ век открылась в музее Полярного

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. Расширить информационные рамки программы нам поможет гость студии – Павел Евгеньевич Панфилов, начальник отдела регистрации и учёта налогоплательщиков УФНС России по Мурманской области.

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

Первого вице-губернатора Мурманской области Оксану Демченко на этой неделе наградили Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Первый заместитель губернатора Мурманской области удостоена наградой за многолетнюю службу, вклад в решение общественно значимых задач и развитие региона. Награду вручил первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Владиленович Кириенко. Благодаря Оксане Демченко Мурманская область лидирует в национальных проектах с 2019-го по 2024 год, занимая первое место среди десяти субъектов РФ.

Главой Печенгского муниципального округа избран Алексей Пеньшин. Новому главе округа 39 лет. На протяжении четырёх лет он возглавлял ЗАТО город Заозерск, а приступил к работе в Печенгском округе в статусе временно исполняющего полномочия главы 12 февраля 2026 года. Напомним, его предшественник Андрей Кузнецов в настоящий момент находится под домашним арестом. Он может быть причастен к уголовному делу, фигурантами которого также стали руководители компании «ПромВоенстрой». По версии следствия, подозреваемые похитили бюджетные средства в особо крупном размере. Кроме того, в результате преступных действий жители более 20 жилых домов остались этой зимой без надлежащего теплоснабжения.

Одной из тем оперативного совещания 10 марта стала реализация главного стратегического плана региона «На Севере – жить!». Главе региона представили итоги проделанных работ в ЗАТО Александровск.

Авиарейсы Минск-Мурманск могут стать круглогодичными, рассказал в интервью телеканалу «Беларусь 1» губернатор Андрей Чибис. Сейчас межу Минском и Мурманском летает сезонный рейс, который начинает работу с конца весны и завершает в начале осени. Ближайший состоится в конце мая. Пассажиров будет перевозить самолёт компании «Белавиа». Ожидаемая продолжительность полёта 2 часа 45 минут. Если направление будет пользоваться популярностью, то полёты могут начать осуществляться на постоянной основе. А предпосылки к этому есть. В Мурманской области каждый второй турист приезжает из Белоруссии. Такую статистику привел глава региона в эфире белорусского телеканала. Он также отметил, что альтернативой самолёту может служить поезд — без пересадок, либо с пересадкой через Москву. Напомним, что с 3 июня откроется авиасообщение между Карелией и Мурманской областью. Полёты по данному маршруту будут осуществляться еженедельно по средам. Продолжительность путешествия составит немногим более часа.

Осенью наша коллега Кристина Харатова летала в Казань в рамках ознакомительного пресс-тура. Большой материал с этой поездки выходил в эфире «Арктик-ТВ» и получил большой отклик у зрителей. Теперь с ответным визитом Мурманскую область посетила делегация журналистов и блогеров Республики Татарстан. Чем покорил гостей наш регион, расскажем прямо сейчас.

За три праздничных дня в Мурманске выпало более 70% месячной нормы осадков. Это стало испытанием для управляющих компаний региона.

В Мурманске дом №30 по улице Павлова сгорел полностью. Ранее несколько раз сотрудники МЧС его пытались спасти, но в выходные дни ночью вновь случился пожар, который уничтожил здание. Семь жителей двух подъездов были оперативно эвакуированы и доставлены в пункт временного размещения. Пострадавших при возгорании нет. Благодаря усилиям администрации города и волонтеров Красного Креста быстро удалось собрать еду, одежду и вещи первой необходимости для людей, оставшихся без крова. Также, всем нуждающимся в жилье предоставили квартиры из маневренного фонда.

10 марта в России отмечали День архива. В этот день 305 лет назад Петр I подписал первый в стране государственный акт, положивший начало архивной службе. Сейчас архивисты - стражи истории, которые идут в ногу со временем. Моя коллега Ксения Зубкова побывала в Государственном архиве Мурманской области и узнала, где и как хранят документы многовековой давности.

Женщины Севера регулярно доказывают, что совмещать нежность и силу – это их природная способность. О том, что привлекает девушек на вредном и опасном производстве, рассказали специалисты судоремонтного предприятия «Нерпа».

Мода – это отражение эпохи. «Машина времени» в ХХ век открылась для посетителей в музее города Полярного. Первыми оценили изящность и лаконичность моды Советского Союза, конечно, представительницы прекрасного пола.

Для многих иностранных студентов Мурманский арктический университет стал вторым домом. Большая часть учащихся родом из Индии. Чтобы сделать пребывание на севере ещё более красочным, студенты отпраздновали традиционный Холи – фестиваль красок.

Восемь десятков хвостатых с безупречной родословной стали участниками выставки кошек в Мурманске.