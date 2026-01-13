Постпраздничное настроение мурманчан: полярная ночь закончилась - живём, цветём и пахнем!

Несмотря на суровые морозы, в этом году январские каникулы порадовали мурманчан своей длительностью – почти две недели большинство северян отдыхали и набирались сил на предстоящий трудовой год. Журналисты «Арктик-ТВ» решили собрать впечатления земляков о прошедшем праздничном периоде:

Затянувшийся период новогодних праздников подошёл к концу, большинство северян вышли на работу, учёбу, службу, решают накопившиеся важные дела.

- Мы ждали внука, и он родился в новогодние праздники! Так что новогодние праздники удались!

- Новогодние праздники прошли дома, с семьёй. Уже устали отдыхать, пора поработать.

- У нас мама в декрете, поэтому мои новогодние праздники прошли дома. Был с ребёнком: семья, быт, уют, ёлочка.

- Праздники прошли отлично! Ездила к дочери. Полярная ночь закончилась, так что живём, цветем и пахнем!