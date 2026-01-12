Постпраздничные итоги: губернатор Андрей Чибис провёл расширенное оперативное совещание

Повестка первого в 2026 году совещания была насыщенной: работа ЖКХ и энергетики в праздничный период и аномальные морозы, безопасность, транспорт и медицина.

А начал совещание глава региона с благодарностей службам жизнеобеспечения, которые работали все праздничные дни.

Как прозвучало, в этот период к обеспечению безопасности привлекли порядка 780 сотрудников правоохранительных органов, частных охранных организаций, представителей общественности, народных дружин и казачества. Наиболее значимыми мероприятиями, требующими повышенного внимания, стали новогодние гуляния, празднование Рождества и прибытие Поезда Деда Мороза.

В праздничные дни в Мурманской области температура воздуха опускалась в некоторых районах до минус 38. В таких условиях любая авария в системе теплоснабжения – это ЧП. Поэтому губернатор Мурманской области принял отчёты глав муниципалитетов по вопросам устранения неполадок на теплоснабжающих сетях.

Напомним аварийные ситуации произошли в праздничные дни в Печенгском округе, Североморске и Оленегорске.

За период длительных выходных был зафиксирован ряд технологических нарушений, связанных с аномально низкими температурами и, вследствие этого, большой нагрузкой на систему ЖКХ.

Работы проводили круглосуточно. Неоднократно были организованы выезды представителей профильных ведомств в Печенгский округ. Для устранения аварий в оперативном порядке сформировали порядка 420 бригад – свыше 2300 сотрудников и около 1800 единиц спецтехники. Теплоснабжение в Печенгском округе и в Североморске было восстановлено в максимально сжатые сроки.

Также экстремальные морозы вызвали аварии на водопроводных сетях ГОУП «Мурманскводоканал».

Сейчас продолжается аварийная ситуация в Териберке, где вышел из строя насос на станции. Причины те же – низкие температуры.

Губернатор призвал руководителей предприятий минимизировать риски возникновения подобных аварийных случаев на теплосетях и детально изучить причины прорывов.

Глава региона не обошёл стороной и злободневную тему вывоза отходов. Количество обращений жителей снизилось по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Однако по количеству жалоб в среднем по стране наш регион на девятом месте.

Энергетический комплекс в сильные морозы дал сбой в Мурманске и Печенгском округе. Аварии оперативно устранили за счет привлечения дополнительных бригад.

В новогодние праздники в Мурманской области общественный транспорт продолжал работать по расписанию на 151 маршруте. Вице-губернатор и глава областного Минтранса Юлия Полиэктова сообщила, что более 97% запланированных рейсов были выполнены.

Юлия Полиэктова, заместитель губернатора Мурманской области, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «В новогодние праздники дороги были перекрыты дважды».

Губернатор напомнил о поставленной задаче обеспечения регулярного и безопасного движения автоколонн.

Медицина также работала в усиленном режиме. Было зарегистрировано более 15 тысяч обращений в неотложные службы. Дежурили 65 бригад скорой помощи.

Отдельно профильный министр отметил рост обращений граждан за медицинской помощью и записи на приём к врачам, так как в регионе увеличилась доступность записи к узким специалистам. Также министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев призвал северян не откладывать диспансеризацию и проверять здоровье.

Об итогах проверок группы «Губернаторский контроль» и отработке обращений граждан доложила Надежда Аксенова – заместитель губернатора – руководитель аппарата правительства Мурманской области. Основные жалобы – неубранный снег, а также скопление мусора на контейнерных площадках. Мониторинг отработки сообщений жителей в социальных сетях показал, что больше всего северяне писали о ЖКХ, не вывезенных отходах и уборке дорог.

В совещании приняли участие более 50 руководителей региона и муниципалитетов. Все поручения взяты на контроль.