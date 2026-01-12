Надежды-2026: 3 из 10 работающих россиян рассчитывают на карьерный рост в новом годуКАК РАССЧИТАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРОЦЕНТ ВКЛАДА
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.01.26 19:30

Постпраздничные итоги: губернатор Андрей Чибис провёл расширенное оперативное совещание

Повестка первого в 2026 году совещания была насыщенной: работа ЖКХ и энергетики в праздничный период и аномальные морозы, безопасность, транспорт и медицина.

А начал совещание глава региона с благодарностей службам жизнеобеспечения, которые работали все праздничные дни.

Как прозвучало, в этот период к обеспечению безопасности привлекли порядка 780 сотрудников правоохранительных органов, частных охранных организаций, представителей общественности, народных дружин и казачества. Наиболее значимыми мероприятиями, требующими повышенного внимания, стали новогодние гуляния, празднование Рождества и прибытие Поезда Деда Мороза.

В праздничные дни в Мурманской области температура воздуха опускалась в некоторых районах до минус 38. В таких условиях любая авария в системе теплоснабжения – это ЧП. Поэтому губернатор Мурманской области принял отчёты глав муниципалитетов по вопросам устранения неполадок на теплоснабжающих сетях.

Напомним аварийные ситуации произошли в праздничные дни в Печенгском округе, Североморске и Оленегорске.

За период длительных выходных был зафиксирован ряд технологических нарушений, связанных с аномально низкими температурами и, вследствие этого, большой нагрузкой на систему ЖКХ.

Работы проводили круглосуточно. Неоднократно были организованы выезды представителей профильных ведомств в Печенгский округ. Для устранения аварий в оперативном порядке сформировали порядка 420 бригад – свыше 2300 сотрудников и около 1800 единиц спецтехники. Теплоснабжение в Печенгском округе и в Североморске было восстановлено в максимально сжатые сроки.

Также экстремальные морозы вызвали аварии на водопроводных сетях ГОУП «Мурманскводоканал».

Сейчас продолжается аварийная ситуация в Териберке, где вышел из строя насос на станции. Причины те же – низкие температуры.

Губернатор призвал руководителей предприятий минимизировать риски возникновения подобных аварийных случаев на теплосетях и детально изучить причины прорывов.

Глава региона не обошёл стороной и злободневную тему вывоза отходов. Количество обращений жителей снизилось по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Однако по количеству жалоб в среднем по стране наш регион на девятом месте.

Энергетический комплекс в сильные морозы дал сбой в Мурманске и Печенгском округе. Аварии оперативно устранили за счет привлечения дополнительных бригад.

В новогодние праздники в Мурманской области общественный транспорт продолжал работать по расписанию на 151 маршруте. Вице-губернатор и глава областного Минтранса Юлия Полиэктова сообщила, что более 97% запланированных рейсов были выполнены.

Юлия Полиэктова, заместитель губернатора Мурманской области, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «В новогодние праздники дороги были перекрыты дважды».

Губернатор напомнил о поставленной задаче обеспечения регулярного и безопасного движения автоколонн.

Медицина также работала в усиленном режиме. Было зарегистрировано более 15 тысяч обращений в неотложные службы. Дежурили 65 бригад скорой помощи.

Отдельно профильный министр отметил рост обращений граждан за медицинской помощью и записи на приём к врачам, так как в регионе увеличилась доступность записи к узким специалистам. Также министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев призвал северян не откладывать диспансеризацию и проверять здоровье.

Об итогах проверок группы «Губернаторский контроль» и отработке обращений граждан доложила Надежда Аксенова – заместитель губернатора – руководитель аппарата правительства Мурманской области. Основные жалобы – неубранный снег, а также скопление мусора на контейнерных площадках. Мониторинг отработки сообщений жителей в социальных сетях показал, что больше всего северяне писали о ЖКХ, не вывезенных отходах и уборке дорог.

В    совещании приняли участие более 50 руководителей региона и муниципалитетов. Все поручения взяты на контроль.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Прогноз на 2026 год: от кадрового голода — к борьбе за лучших
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Международные новости». Информационная программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)КАК РАССЧИТАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРОЦЕНТ ВКЛАДА-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 56 копеек, евро теряет почти 13 копеек-PRO Энергетику (18+)В 2026 году на площадке сооружения будущей Кольской АЭС-2 стартуют подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)В России перенесут крайний срок оплаты ЖКУ, чтобы избежать просрочек и пени-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»