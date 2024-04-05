Пострадавшего во время покушения в Апатитах главу региона доставили в Мурманск, где он будет проходить дальнейшее лечение

Вечером 4 апреля произошёл ужасающий случай. На губернатора Мурманской области было совершено вооруженное нападение.

Андрей Чибис работал в этот день в Апатитах. Одним из запланированных событий в программе визита была встреча с местными жителями, после которой на выходе из ДК «Строитель» к главе региона подошёл мужчина и ударил его ножом в живот.

Нападавший пытался сбежать, но был задержан.

Павел Харченко, начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Мурманской области: «Офицер ОМОНа Росгвардии, задействованный в охране общественного порядка обеспечения безопасности на встрече губернатора Мурманской области с жителями Апатитов, при нападении на главу субъекта применил табельное оружие. Росгвардеец ранил, а затем задержал нападавшего. Задержанного передали сотрудникам органов внутренних дел».

Раненного губернатора незамедлительно доставили в Апатитско-кировскую больницу и прооперировали.

Юрий Ширяев, главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ: «Состояние тяжёлое, он в реанимации. На самом деле ему очень сильно повезло, что не задета аорта. Поэтому дальше лечение будет проходить в реанимации».

Тем временем задержанного 42-летнего Александра Б. привезли на допрос, где он признался в содеянном. Ряд СМИ уже сообщали, что апатитский злоумышленник даже заявил, что напасть на губернатора ему велели голоса в голове. Но согласно официальным данным, мужчина сделал другое заявление.

Ангелина Тенце, старший помощник руководителя СУ СК России по Мурманской области: «В ходе допроса мужчина пояснил, что испытывал неприязнь к губернатору, хотя ранее его не знал. Установлено, что ранее мужчина привлекался к ответственности по ст. 115 УК РФ «причинение легкого вреда здоровью».

А ещё, согласно данным различных федеральных СМИ, подозреваемый работал в РЖД, был разведён, принимал препараты от боли в спине, выписанные неврологом.

За совершенное нападение обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Ангелина Тенце, старший помощник руководителя СУ СК России по Мурманской области: «В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели. Назначена необходимые судебные экспертизы. Изучается содержимое телефона задержанного».

Утром жители Заполярья вздохнули с облегчением, когда губернатор пришёл в сознание и опубликовал видеообращение.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Огромное спасибо хочу сказать врачам, которые спасли, сделали всё быстро, чётко и правильно. И конечно, всем вам, за то, что переживаете и поддерживаете. Спасибо огромное. Сейчас буду восстанавливаться и дальше в бой, только вперед. Всё будет хорошо».

Скоро глава региона вернётся в Мурманск, где будет проходить дальнейшее лечение.

А росгвардейца, который выполнил свой долг и молниеносно задержал нападавшего, представят к награде.

Тем временем расследование уголовного дела продолжается.