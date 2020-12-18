Пострадавшие ищут свидетелей ДТП

Участники крупного ДТП на улице Якорной ищут свидетелей аварии.

Инцидент произошёл утром 27 ноября. Видео с регистратора, на котором запечатлено, как автомобиль перелетает через бордюр на встречную полосу движения, облетело многие СМИ. Тогда машина «Дэу» допустила столкновение со «Шкодой», «Ниссаном» и «Ладой Ларгус». Теперь участники просят откликнуться очевидцев, возможно, у кого-то сохранились видеозаписи ДТП с регистраторов.

Сообщение о поиске очевидцев есть во многих крупных пабликах Мурманска.