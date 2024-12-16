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Пострадавшие на производстве северяне получили новые автомобили от Отделения Социального фонда России по Мурманской области

Ключи от новых «Грант» в этот раз получили 8 жителей региона. Отделение Социального фонда России по Мурманской области обеспечивает северян машинами в рамках медицинской, профессиональной и социальной реабилитации пострадавших на производстве или получивших профессиональные заболевания в период трудовой деятельности.

Вадим Корнов, Управляющий Отделением СФР по Мурманской области: «Эти транспортные средства оборудованы с учётом особенностей здоровья и каких-то других ограничений этих граждан и являются большим подспорьем для социальной адаптации граждан в социальной сфере. Они могут путешествовать, могут ездить в отпуск, на дачу, могут решать бытовые проблемы. И для этого им поможет этот автомобиль».

Отделение Социального фонда не только обеспечивает пострадавших на производстве граждан автомобилями, но и обновляет их раз в 7 лет. Все ранее выданные транспортные средства остаются в собственности у граждан. И на протяжении всей эксплуатации фонд участвует в частичной компенсации расходов на содержание. Сами транспортные средства, конечно же, новые, с автоматической коробкой передач, гарантией и обслуживанием в дилерском центре. А главное, машины модифицированы с учётом особенностей пользователей.

Евгений Гирчев, менеджер по корпоративным продажам в дилерском центре: «Там две подушки безопасности, штатная аудиосистема с колонками, подогрев сидений, кондиционеры есть у автомобиля. На легкосплавных дисках и на зимней резине передаём. Особенность в небольшом рычаге, который помогает людям давить на газ».

Для того, чтобы получить автомобиль северянам, пострадавшим на производстве, необходимо было подать заявление и необходимые документы. Затем нуждаемость в специальном транспортном средстве определяют органы медико-социальной экспертизы.

Одним из обладателей нового удобного автомобиля стал и Руслан Костюк. Это уже третья его машина от Отделения СФР по Мурманской области, на ней северянин планирует путешествовать с семьёй.

Руслан Костюк, пострадавший на производстве: «Сейчас новую красавицу дали. Будем с женой на ней ездить в Крым, Ейск отдыхать. Как машины начали выдавать, хоть мы стали нормально выезжать. С семьей загрузились спокойно и по России вперед».

Стоит отметить, что Отделение СФР по Мурманской области помимо обеспечения техническими средствами передвижения, участвует в медицинской и социальной реабилитации пострадавших на производстве. Труженикам оплачивают медикаменты, протезирование и санаторно-курортное лечение. 

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